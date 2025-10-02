達美航空2機相撞！受損狀況曝光

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）當地時間週三晚間發生事故，兩架達美航空（Delta Air Lines）的客機在滑行途中發生低速碰撞。（圖擷取自X@BBMagaMom）

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）當地時間昨天（1日）晚間發生事故，2架達美航空（Delta Air Lines）的客機在滑行途中發生低速碰撞，造成1人受傷，其中1架飛機的機翼更因此撞斷，擋風玻璃也嚴重破裂。

綜合外媒報導，事故發生於晚間，當時2架達美航空的客機正在地面滑行，不料其中1架的右側機翼撞上另1架飛機的機鼻，導致機體多處受損。1名乘客在事件中受傷，傷勢尚未進一步說明。

請繼續往下閱讀...

其中1架涉事班機為達美航空5047號班機，當時降落後準備滑行至登機門，結果發生事故。根據空中交通管制（ATC）音頻紀錄，飛行員通報前擋風玻璃破裂、機身受損，現場畫面也顯示1架飛機的機翼部分明顯斷裂。

《Eyewitness News》表示，目前已向達美航空、美國聯邦航空總署（FAA）與港務局查詢事故詳情，但截至目前尚未獲得進一步回應。

達美航空尚未發布正式聲明，事故原因仍有待調查釐清。

At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia ????????



The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV — Saad Abedine （@SaadAbedine） October 2, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法