希臘爆發大規模罷工 示威者反對勞動法改革並聲援巴勒斯坦

數千名示威者1日走上希臘首都雅典的街頭，參加全國總罷工，抗議希臘勞動法改革。

根據美聯社報導，許多示威者抗議勞動法改革同時，為巴勒斯坦進行聲援。他們揮舞巴勒斯坦國旗，高喊「自由巴勒斯坦」口號，表達對加薩戰爭的反對。

在罷工期間，雅典的公車、地鐵、電車和公車營運時間均縮減，計程車和火車也全部停駛。希臘各地的服務也受到影響，包括學校、法院、公立醫院和市政機構。

代表公務員和私部門工人的工會發起此次罷工，以抗議勞動法改革。新法允許僱主在勞動條件方面擁有更大的彈性，包括允許加班，導致一些工人工作時間可能長達13小時。

根據新規定，每週工作時間（包括加班）不得超過48小時，每年加班總時長不得超過150小時。工會認為新規定使工人更容易受到僱主剝削。

希臘私部門工會總聯合會表示，過度勞累並非良好發展，人類對疲憊的承受能力具備極限。該公會呼籲將每週工作時間縮短至37.5小時，並恢復集體談判協議。

