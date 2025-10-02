印尼百年校舍倒塌！專家揭1致命原因 59學生仍在瓦礫下與死神拔河

印尼東爪哇省（East Java）1所伊斯蘭寄宿學校週一發生坍塌悲劇，圖為搜救人員1日自瓦礫堆中，抬出1具罹難者遺體。這起因違法擴建引發的人禍，已造成至少6人死亡，仍有59名學生受困其中，搜救行動正與死神賽跑。（歐新社）

印尼東爪哇省1所伊斯蘭寄宿學校的倒塌悲劇，死亡人數已攀升至6人，搜救人員仍在瓦礫堆中，與死神進行1場分秒必爭的競賽。根據《美聯社》報導，在1日的事故發生後，據信仍有59名學生，被埋在倒塌的校舍之下。

這起事件發生在東爪哇省詩都阿佐市（Sidoarjo）1所百年歷史的伊斯蘭寄宿學校。1日下午約2時30分，當數百名男學生正在祈禱廳進行午後祈禱時，建築物突然坍塌。印尼國家搜救總署署長夏菲（Mohammad Syafii）表示：「我們正在與時間賽跑，因為我們仍有可能，在黃金時間內，挽救那些我們已探測到的生命。」

請繼續往下閱讀...

在1日的搜救行動中，傳出了令人振奮的消息。搜救人員在建築物底部挖通1條隧道後，成功救出了5名生還者，並持續透過狹窄的縫隙，向其他已探測到的受困者，遞送氧氣、水與食物。然而，由於倒塌的混凝土塊與鋼筋極不穩定，救援人員不敢貿然動用重型機具，多數時候只能以槌子等手持工具，徒手開挖，讓救援工作困難重重。

隨著家屬焦急地通報與校方核對學生名單，失聯人數也從最初的38人，上修至59人。印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，在災難初期，數據難免會有些混亂。

而這場悲劇的起因，也逐漸指向「人禍」。根據當局說法，這棟2層樓的祈禱廳，當時正在進行1項「未經許可」的擴建工程，試圖在原有結構上，再加蓋2層樓。警方表示，老舊的建築地基，顯然無法支撐新增的2層混凝土重量，最終在澆灌過程中，不堪負荷而崩塌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法