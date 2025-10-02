歐盟找到「1個方法」不用花自己的錢就能援烏 克宮氣炸嗆報復

針對歐盟擬利用遭凍結的俄羅斯資產，向烏克蘭提供巨額貸款，普廷已簽署新法令準備反制，克里姆林宮更怒斥此舉形同「偷竊」，並揚言將採取對等報復行動。（路透檔案照）

在美國川普政府孤立主義下，美援資金漸趨枯竭之際，歐洲正加快腳步尋求自立方案。《紐約時報》報導，歐洲領袖正研擬一項金額龐大的貸款計畫，打算以遭凍結的俄羅斯國家資產為基礎，向烏克蘭提供高達1650億美元（約新台幣5兆9000億元）的資金。此舉一旦成真，恐徹底觸怒克里姆林宮，並引來報復行動。

報導指出，歐盟執委會目前正在推動一項前所未有的構想：利用俄羅斯遭歐洲凍結的主權資產，作為擔保，對烏克蘭發放一筆免息貸款。這筆資金總額達1400億歐元（約1650億美元），將成為烏克蘭的長期財政支柱。歐洲官員強調，這並非直接沒收俄羅斯資產，而是一種「金融創意」──資產仍屬於俄羅斯，但利息與投資收益可轉化為援助烏克蘭的資源。

就在歐洲計畫曝光前一天，俄羅斯總統普廷才簽署一道新法令，加快將外國資產轉移至俄羅斯國內的進程。分析指出，這意味著俄方正準備以牙還牙，可能進一步動手沒收或國有化西方企業與個人資產，以對抗歐盟的「資金槓桿」計畫。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）1日警告稱，無論是直接挪用，或是將俄羅斯凍結資產用作烏克蘭貸款的擔保，性質上沒有區別，都是「竊盜行為」。他強調，俄羅斯將尋求對相關國家與個人進行起訴。

恐釀歐美經濟報復循環

俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）早在去年便聲稱，俄方已凍結與西方等值的資產，並放話若歐洲動用俄國資產，俄方也將對等報復。自戰爭爆發以來，莫斯科已先後沒收多家西方企業在俄業務，並將其利益重新分配給親克里姆林宮的財團，進一步鞏固內部支持。

歐洲內部仍存分歧

儘管「以俄資助烏」的構想獲部分歐洲國家支持，但各國領袖仍對潛在的報復風險心存疑慮。歐洲外交圈人士指出，一旦俄羅斯真的展開經濟報復，恐使歐洲企業承受巨大損失。然而，在美援逐漸減弱之際，歐洲也幾乎別無選擇，只能思考如何善用凍結資產，填補基輔的資金缺口。

