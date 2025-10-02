美國根據聯合國決議 對與伊朗相關企業實施制裁

美國財政部對與伊朗飛彈和軍用飛機生產相關公司及個人實施制裁。圖為美國財政部長貝森特。（路透）

美國1日宣布對與伊朗飛彈和軍用飛機生產相關公司及個人實施制裁，旨在進一步強化聯合國近期對伊朗核計畫實施的制裁。

根據美聯社報導，聯合國近期實施針對伊朗的「快速恢復」（snapback）制裁措施。這些措施包括凍結伊朗在海外的資產，禁止與伊朗進行武器交易，以及制裁伊朗的彈道飛彈研發項目等。

請繼續往下閱讀...

美國財政部1日公佈制裁名單，列出21家企業和17人。這些企業及個人涉嫌參與為伊朗先進地對空飛彈系統採購技術，以及非法購買美製直升機的網路活動。

這些制裁對象包括1家在伊朗、香港和中國運作的網路。該網路為1家提供伊朗軍方設備的企業採購美國原產的雙用途電子產品。

美國也對1家活躍於伊朗、德國、土耳其、葡萄牙和烏拉圭的組織進行制裁，該組織為伊朗軍方採購1架美國原產直升機。

美國財政部長貝森特表示，伊朗政權支持恐怖代理組織並追求核武器，威脅到了中東、美國以及美國盟友的安全。

隨著聯合國對伊朗實施制裁，伊朗民眾強烈擔憂經濟將受到嚴重衝擊。伊朗里亞爾（rial）匯率跌至歷史新低，加劇食品價格上漲，使民眾日常生活更加艱難。

目前尚不清楚，伊朗將如何應對這輪制裁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法