2010年攻擊事件重演？ 以色列公海攔截援加薩船隊 「環保少女」遭扣押

圖為以色列外交部公布的畫面，顯示瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在援加薩（Gaza）的人道船隊上，遭以色列軍方扣押。此舉已引爆全球性的外交風暴與抗議浪潮。（圖：以色列外交部）

以色列軍方1日晚間，在國際公海強行攔截並登上數艘試圖突破其海上封鎖、駛往加薩（Gaza）的人道救援船隻，船上包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在內的數百名國際志工一度遭到扣押。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，此舉已引爆全球性的外交風暴，土耳其怒斥其為「恐怖主義」，哥倫比亞更憤而中止與以色列的自由貿易協定，並驅逐其外交人員。

這支由「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla, GSF）組織的船隊，自8月底從西班牙出發，旨在為遭以色列封鎖長達18年的加薩地區，運送糧食、飲水與藥品。

船隊組織者在聲明中指控，以色列軍方（該組織稱之為「佔領軍」）在國際水域，「非法攔截並登上」數艘船隻，並對其他船隻採取「主動侵略」，包括以水砲攻擊，甚至「在海上蓄意衝撞」。以色列外交部則證實，已「安全地截停」數艘船隻，並將船上人員「轉移至一座以色列港口」，並公布了童貝里在船上被軍人包圍的畫面。

全球怒火引爆 哥倫比亞激烈反制

以色列的強硬手段，已在全球引爆連鎖性的怒火。義大利的羅馬、比薩等大城爆發街頭示威；土耳其外交部怒斥此舉為「恐怖主義行為」；哈瑪斯（Hamas）則稱其為「海盜行為」。反應最為激烈的是哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。他痛批以色列總理納坦雅胡犯下了「國際罪行」，並宣布立即中止與以色列的自由貿易協定，同時驅逐其所有外交人員。

2010年血腥攻擊夢魘重現

此次事件，讓國際社會立刻回憶起2010年的攻擊事件。當年，以色列軍隊同樣在國際公海，攻擊了土耳其籍為主的援加薩船隊，造成9名土耳其公民當場死亡，第10人則在昏迷4年後傷重不治。

圖為「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）中的「阿爾瑪號」（Alma）在航向加薩（Gaza）途中，船上志工坐在甲板上的直播畫面。不久後，該船隊便在國際公海遭到以色列軍方攔截並登船，引爆全球性的外交風暴。（路透）

