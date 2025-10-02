為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    最後通牒！以下令加薩市居民撤離 留下來將遭全面攻擊

    2025/10/02 09:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列國防部長卡茲1日下令所有仍在加薩市的巴勒斯坦人撤離，否則將面臨以色列新一輪打擊。圖為逃離的巴勒斯坦人。（美聯社）

    以色列國防部長卡茲1日下令所有仍在加薩市的巴勒斯坦人撤離，否則將面臨以色列新一輪打擊。圖為逃離的巴勒斯坦人。（美聯社）

    以色列國防部長卡茲1日下令所有仍在加薩市的巴勒斯坦人撤離，否則將面臨以色列新一輪打擊。

    根據美聯社報導，卡茲在X上表示，這是希望前往南部的加薩市居民的最後機會，留在加薩市的人將被視為恐怖份子和恐怖主義支持者，遭到以色列全面打擊。

    卡茲下令後，企圖逃離的巴勒斯坦人擠滿通往南部的道路。人們匆忙將行李裝上汽車和卡車，有的甚至徒步前往。

    逃難者阿爾德爾（Hussein al-Del）指出，以色列肆意轟炸，對任何人都不手軟。逃難的巴勒斯坦人只能帶走靈魂，將其他事物都丟在身後。

    自以色列上月發起旨在佔領加薩市的軍事行動後，約40萬巴勒斯坦人逃離飽受飢荒困擾的加薩市，但仍有數十萬人滯留，其中許多人是因沒有經濟能力或身體狀況不佳，無法前往南部。

    另外據加薩衛生部稱，以色列在加薩的軍事行動已造成超過6.6萬名巴勒斯坦人死亡，近17萬人受傷，婦女和兒童約佔死者總數一半，但並未區分平民和武裝份子的傷亡人數。

