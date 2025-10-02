美國政府停擺 白宮凍結民主黨控制州逾7900億撥款

美國川普政府1日凍結了對民主黨控制州的260億美元聯邦撥款。（法新社）

美國川普政府當地時間1日凍結了對民主黨控制州的260億美元（約新台幣7920億元）聯邦撥款。共和黨與民主黨因醫療保健經費在國會陷入僵局，導致短期撥款法案未能表決過關，美國聯邦政府1日因經費到期幾乎全面停擺，川普為此揚言要懲罰民主黨及其選民。

《路透》報導，遭凍結的民主黨控制州撥款包括紐約州的180億美元交通經費，及加州、伊利諾伊州等16個民主黨控制州的80億美元綠能經費。同時，美國副總統范斯（JD Vance）警告，如果政府持續停擺，解雇民主黨公務員等行動將可能延長。

上述舉動表明，川普履行了處罰民主黨及其選民的相關言論，利用聯邦政府關門的機會懲治政治對手。這已是1981年以來第15次政府停擺，科學研究、金融監督、環境保護等一系列事項均被迫暫停。

目前共有75萬名聯邦雇員遭勒令停工，軍人和邊境巡邏隊員則被迫無薪工作。美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）表示，將繼續在國家公墓安葬亡者，但不會豎立墓碑或修剪草坪。

范斯在白宮一場會議中指出，如果政府停擺持續數日以上，政府將被迫裁員，12月將有30萬人失業，此前政府關門從未導致永久性裁員。《路透》取得的內部信件顯示，美國專利商標局（USPTO）將裁減約140名員工。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）強調，上月29日與川普會面後，他就再沒收到任何來自白宮的消息，「顯然他們想讓政府關門」；參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也稱，川普基於政黨目的將美國民眾視作目標，「（川普）威脅要讓國家受苦並藉機勒索」。

共和黨參議院領袖圖恩（John Thune）否認了凍結聯邦撥款等同「劫持人質」的說法，他在記者會上說，「表決開放政府，問題就解決了對吧？我的意思是這非常簡單」。

美國聯邦政府曾在川普首度執政的2018年12月到2019年1月停擺35天，為史上最長的聯邦政府停擺，原因是府會雙方對美墨邊境圍牆的看法分歧。該次政府關門最終以川普讓步作收，據估計，停擺造成美國經濟損失30億美元。

