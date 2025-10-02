為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國政府停擺 白宮凍結民主黨控制州逾7900億撥款

    2025/10/02 09:10 即時新聞／綜合報導
    美國川普政府1日凍結了對民主黨控制州的260億美元聯邦撥款。（法新社）

    美國川普政府1日凍結了對民主黨控制州的260億美元聯邦撥款。（法新社）

    美國川普政府當地時間1日凍結了對民主黨控制州的260億美元（約新台幣7920億元）聯邦撥款。共和黨與民主黨因醫療保健經費在國會陷入僵局，導致短期撥款法案未能表決過關，美國聯邦政府1日因經費到期幾乎全面停擺，川普為此揚言要懲罰民主黨及其選民。

    《路透》報導，遭凍結的民主黨控制州撥款包括紐約州的180億美元交通經費，及加州、伊利諾伊州等16個民主黨控制州的80億美元綠能經費。同時，美國副總統范斯（JD Vance）警告，如果政府持續停擺，解雇民主黨公務員等行動將可能延長。

    上述舉動表明，川普履行了處罰民主黨及其選民的相關言論，利用聯邦政府關門的機會懲治政治對手。這已是1981年以來第15次政府停擺，科學研究、金融監督、環境保護等一系列事項均被迫暫停。

    目前共有75萬名聯邦雇員遭勒令停工，軍人和邊境巡邏隊員則被迫無薪工作。美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）表示，將繼續在國家公墓安葬亡者，但不會豎立墓碑或修剪草坪。

    范斯在白宮一場會議中指出，如果政府停擺持續數日以上，政府將被迫裁員，12月將有30萬人失業，此前政府關門從未導致永久性裁員。《路透》取得的內部信件顯示，美國專利商標局（USPTO）將裁減約140名員工。

    眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）強調，上月29日與川普會面後，他就再沒收到任何來自白宮的消息，「顯然他們想讓政府關門」；參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也稱，川普基於政黨目的將美國民眾視作目標，「（川普）威脅要讓國家受苦並藉機勒索」。

    共和黨參議院領袖圖恩（John Thune）否認了凍結聯邦撥款等同「劫持人質」的說法，他在記者會上說，「表決開放政府，問題就解決了對吧？我的意思是這非常簡單」。

    美國聯邦政府曾在川普首度執政的2018年12月到2019年1月停擺35天，為史上最長的聯邦政府停擺，原因是府會雙方對美墨邊境圍牆的看法分歧。該次政府關門最終以川普讓步作收，據估計，停擺造成美國經濟損失30億美元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播