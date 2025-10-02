91歲黑猩猩之母珍古德辭世 畢生致力動物保育、環境永續

國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德於加州辭世，位於華府的國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）在IG發文公布這項消息，並透露珍古德原本還在進行巡迴演說活動。（美聯社）

國際珍古德協會表示，知名保育專家珍古德（Jane Goodall）於睡夢中離世，享耆壽91歲。她今年6月訪台時曾坦言日子所剩不多，並表示希望能用最後力量幫助理解這糟糕的世界裡仍有前進的道路。她出席長榮大學畢業典禮時，也鼓勵畢業學子要挺身而出，為改變世界採取行動，尤其減緩氣候變遷。

珍古德6月曾訪台 鼓勵年輕人勿放棄前進希望

國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德於加州辭世，位於華府的國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）在IG發文公布這項消息，並透露珍古德原本還在進行巡迴演說活動，原訂3日要在洛杉磯演講。該協會也表示，珍古德博士作為動物行為學家的發現成果，徹底革新科學，她也是一位為保護與恢復自然世界努力不懈的倡議者，生前持續奔走於世界各地，推動永續與和平價值。。

請繼續往下閱讀...

珍古德於今年6月間在睽違7年後前來台灣，並到多間大學演講，在接受媒體訪問時也暢談人工智慧（AI）、海洋、保育等議題。對於為何特別關注年輕人？她在接受媒體訪問時直言，年輕人是我們的希望，但年輕人一出生就面對一個早已被大人搞砸的世界，所以有責任花時間陪伴他們，必須鼓勵年輕人，讓他們更了解個人可以做些什麼，幫助他們理解「這個世界仍然有一條可以前進的道路」。

1934年出生於倫敦的珍古德，在成長期間夢想著與野生動物一起生活，過去她也曾說，對動物的熱愛源於父親送給她的一隻大猩猩絨毛玩偶。1960年她在26歲時首次前往坦尚尼亞，在東非叢林中投入黑猩猩研究，當時這種深入動物自然棲地的研究方式，還被視為非正統的田野研究方法。

在研究過程珍古德記錄下黑猩猩使用工具，以及從事其他先前被認為僅屬於人類的行為，也注意到牠們獨特的個性，之後她的調查成果也在1960年代陸續發表在雜誌和紀錄片，震撼國際學界，重塑了人們對所有動物情感與社會複雜性的理解。這份田野研究也是目前世界上歷時最長的野生黑猩猩研究。

除了靈長類及研究工作外，珍古德也積極投入環境保育，反對森林砍伐。於1990年代創立的「根與芽計畫」（Roots & Shoots），如今已深耕75國，培養無數年輕人投入保護地球的行動。

外媒報導提到，珍古德每年平均有300天的時間在各地旅行，與各國地方官員會面，並與社區和學校團體交流。她也曾表示，自己「不能放慢速度」，因為時間越來越少，要做的事情和要傳達的訊息太多。對於生死議題，珍古德則表示，自己將人生奉獻給觀察世界，當身體死去時，某種東西會繼續存在，「想不出有比發現那是什麼更偉大的冒險了」。

今年1月珍古德因學術研究成果與社會實踐，由時任美國總統拜登授予「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），象徵美國最高平民榮譽。（路透）

今年6月間珍古德睽違7年前來台灣，她在唐獎教育基金會舉行記者會時，拿出小猩猩布娃娃放置桌上並受訪。（資料照，記者塗建榮攝）

珍古德（左）今年6月在出席長榮大學畢業典禮時，勉勵畢業生為環境永續一起努力。（資料照，記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法