為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭：俄砲擊導致車諾比核電廠電力中斷　對全球安全構成威脅

    2025/10/02 05:21 中央社

    烏克蘭能源部今天表示，俄軍砲擊導致車諾比核電廠部分設施電力供應中斷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控，俄羅斯對全球安全構成威脅。

    法新社報導，烏克蘭能源部在通訊應用程式Telegram上指出，由於俄羅斯對基輔州能源基礎設施進行砲擊，車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）設施出現緊急情況。

    烏克蘭能源部提及，電力波動導致新安全圍阻體（New Safe Confinement）斷電，這個關鍵設施能隔離已摧毀的車諾比核電廠第4號反應爐，防止放射性物質釋放到環境中。

    車諾比核電廠4號反應爐於1986年4月26日發生爆炸，這場核災造成數百人喪生，並釀成輻射汙染，周邊成為地球上最渺無人居的地區之一。

    澤倫斯基今天在臉書發文指出，俄羅斯每天都在延長戰爭，拒絕執行全面可靠的停火，持續對烏克蘭能源基礎設施發動攻擊，包括關乎核電廠及其他核設施安全的關鍵設施，對全球構成威脅。（編譯：陳正健）1141002

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播