烏克蘭：俄砲擊導致車諾比核電廠電力中斷　對全球安全構成威脅

烏克蘭能源部今天表示，俄軍砲擊導致車諾比核電廠部分設施電力供應中斷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控，俄羅斯對全球安全構成威脅。

法新社報導，烏克蘭能源部在通訊應用程式Telegram上指出，由於俄羅斯對基輔州能源基礎設施進行砲擊，車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）設施出現緊急情況。

烏克蘭能源部提及，電力波動導致新安全圍阻體（New Safe Confinement）斷電，這個關鍵設施能隔離已摧毀的車諾比核電廠第4號反應爐，防止放射性物質釋放到環境中。

車諾比核電廠4號反應爐於1986年4月26日發生爆炸，這場核災造成數百人喪生，並釀成輻射汙染，周邊成為地球上最渺無人居的地區之一。

澤倫斯基今天在臉書發文指出，俄羅斯每天都在延長戰爭，拒絕執行全面可靠的停火，持續對烏克蘭能源基礎設施發動攻擊，包括關乎核電廠及其他核設施安全的關鍵設施，對全球構成威脅。（編譯：陳正健）1141002

