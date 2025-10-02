珍古德過世享壽91歲　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

國際珍古德協會今天表示，知名保育專家珍古德於睡夢中安詳離世，享壽91歲。珍古德今年6月曾訪台，坦言自己日子所剩不多，希望能用最後力量幫助理解，在這糟糕的世界裡仍有前進的道路。

位於華府的國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）今天在Instagram上公布上述消息，並表示珍古德（Jane Goodall）當時正在美國加州進行巡迴演說活動。活動日程顯示，珍古德本預定3日在洛杉磯演講。

該協會表示，珍古德博士作為動物行為學家的發現成果，徹底革新科學，而她也是一位為保護與恢復自然世界努力不懈的倡議者。

珍古德1934年出生於倫敦，成長期間夢想著與野生動物一起生活。她曾說，對動物的熱愛源於父親送給她的一隻大猩猩絨毛玩偶，而隨著她沉迷於泰山及杜立德醫生等書籍，對動物的熱愛與日俱增。

1960年，26歲的珍古德首次前往坦尚尼亞，一頭栽入黑猩猩研究，這種深入動物自然棲地的研究方式，在當時被視為非正統的田野研究方法。

在與黑猩猩共處期間，珍古德記錄牠們使用工具以及從事其他先前被認為僅屬於人類的行為，同時注意到牠們獨特的個性。她的觀察以及隨後在1960年代發表於雜誌和紀錄片中的作品，不僅改變世人對黑猩猩的看法，也重塑了人們對所有動物情感與社會複雜性的理解，並使她躍入了公眾視野。

「多年來，黑猩猩教會我的是——牠們真的太像我們了。牠們模糊了人和動物的界線」，她1997年透露。

除靈長類及研究工作外，她也積極投入環境保育，反對森林砍伐。她2024年在「全球公民節」（Global Citizen Festival）活動上說，「因為我們是自然界的一部分。同時，我們的食物、水、衣物——一切都仰賴健康的生態系統以及動植物彼此交織的複雜網絡」。

「如果自然繼續惡化下去，我們下一代的未來會如何？」

路透社報導，珍古德每年平均有300天的時間在各地旅行，與各國地方官員會面，並與社區和學校團體交流。多年來，她堅持巡迴演講，直到生命的盡頭，就在上週，她還在紐約氣候週期間演說。

珍古德今年1月因學術研究成果與社會實踐，由時任美國總統拜登授予「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），象徵美國最高平民榮譽。

約5個月後，古德睽違7年訪台，期間抱病接受媒體專訪，暢談人工智慧（AI）、海洋、保育等議題。而高齡91歲的她也坦言，自己所剩的日子並不多，她希望能用她最後的力量幫助年輕人理解，在這糟糕的世界裡仍有前進的道路。

談到生死議題時，珍古德表示，自己將人生奉獻給觀察世界，從非洲的黑猩猩到推動「根與芽」（Roots & Shoots）計畫；當身體死去時，某種東西會繼續存在，「想不出有比發現那是什麼更偉大的冒險了」，對她來說是可接受的。

「根與芽計畫」1990年代創立，如今已深耕75國，培養無數年輕人投入保護地球的行動。她手持筆記、蹲在樹叢裡，用望遠鏡觀察靈長類的身影，將永留人心。（編輯：陳正健）1141002

