川普簽署行政命令 承諾為卡達提供安全保障

美國總統川普5月訪問卡達，在杜哈向美軍烏代德基地官兵發表演說。（路透檔案照）

美國總統川普已簽署1項行政命令，承諾美國保障卡達的安全。美國有線電視新聞網（CNN）指出，這對於一個並非北大西洋公約組織（NATO）成員的阿拉伯盟友而言，是一項重大承諾。

據報導，根據這項9月29日發布的行政命令，「美國將把任何針對卡達領土、主權或關鍵基礎設施的武裝攻擊，視為對美國和平與安全的威脅。」

請繼續往下閱讀...

這道命令發布之際，以色列總理納坦雅胡正好在白宮訪問，期間已透過電話，向卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）就上月以色列攻擊杜哈的事件致歉。川普隨後與納坦雅胡共同出席活動，提出其「加薩和平20點計畫」。

與此前向阿拉伯領袖提出的版本不同，這項計畫並未明確提及以色列不會攻擊卡達。

川普的命令指出，美國將「採取一切合法且適當的措施」來保護卡達。

命令寫道：「在發生此類攻擊的情況下，美國將採取一切合法且適當的措施，包括外交、經濟，並在必要時採取軍事手段，以捍衛美國與卡達的利益，並恢復和平與穩定。」

對卡達而言，川普這項命令堪稱重大成就。與其他富裕的波斯灣阿拉伯國家一樣，卡達長期以來一直尋求更明確的美國安全保障。2022年，拜登政府正式將卡達指定為「主要非北約盟友」（major non-NATO ally），賦予其更高層級的軍事與防務特權。卡達同時還是美國在中東最大軍事樞紐之一烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的所在地，凸顯杜哈與華府之間本已深厚的安全關係。

川普5月曾訪問卡達，在杜哈及其他波斯灣阿拉伯國家宣布近3兆美元的經濟承諾後，曾公開承諾將為卡達提供「保護」。自此之後，卡達先後遭到伊朗與以色列的攻擊。

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國也尋求美國提供更明確的安全保障。利雅德當局曾在拜登政府最後階段，與華府展開更正式的安全架構談判，但無論在當時，還是川普隨後的訪問期間，雙方都未能達成1份全面協議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法