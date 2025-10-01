為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不甩日方抗議 中國海測船3度駛入日本經濟海域

    2025/10/01 23:39 中央社
    中國海洋監測船「向陽紅22號」今天早上第3度駛入鹿兒島縣奄美大島近海的日本專屬經濟海域（EEZ）。（擷取自marinetraffic網站）

    中國海洋監測船「向陽紅22號」今天早上第3度駛入鹿兒島縣奄美大島近海的日本專屬經濟海域（EEZ）。（擷取自marinetraffic網站）

    日本向中國提出抗議後，據日本海上保安廳通報，中國海洋監測船「向陽紅22號」今天早上第3度駛入鹿兒島縣奄美大島近海的日本專屬經濟海域（EEZ），向海中投入類似管道的物體。截至目前，中國官方未回應。

    共同網報導，日本第10管區海上保安總部（鹿兒島）1日發布消息稱，在鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區內，發現中國的海洋調查船向海中投入類似管道的物體。9月28日、9月30日也發現該調查船在附近EEZ內活動，海保巡邏船透過無線電要求其停止活動。

    日本內閣官房長官林芳正9月29日指出，日本海上保安廳9月28日清晨在距離奄美大島以西約379公里處的EEZ內，發現中國籍「向陽紅22號」船隻將類似鋼纜的裝置延伸至海中。

    林芳正表示，日本已向中國政府提出抗議，指在未經日本同意的情況下於該區域進行海洋科學研究，無法接受，要求中方立即停止。

    其後，日本第10管區海上保安總部9月30日發布消息稱，在鹿兒島縣奄美大島近海EEZ內，二度發現「向陽紅22號」向海中投入類似管道的物體。

    公開資料顯示，向陽紅22號是中國首艘3000噸級大型浮標作業船，2019年12月3日正式交付中國自然資源部東海分局。該船總核心功能是收放直徑10公尺、自重60噸的大型海洋監測浮標，配備國際領先的艉部A型架（起吊能力75噸）和DP-2級動力定位系統，船體採用EH36低溫高強鋼以適應極寒環境解決了中國深遠海觀測裝備瓶頸問題，使中國海洋監測範圍延伸至第一島鏈外。

    對於「向陽紅22號」無視日方抗議，3度駛入日本專屬經濟海域，中國官方迄今未回應。

    中國大陸自媒體「島鏈縱覽」今天發文稱，此次事件的核心爭議點在於中日雙方對EEZ內海洋調查許可權的不同理解。根據「聯合國海洋法公約」，沿岸國在EEZ內擁有「勘探和開發、養護和管理自然資源」的主權權利，但關於「科學調查」的具體許可權，公約並未作出絕對明確的規定，各國通常基於自身利益解讀。

    文章指出，日方主張「需經沿岸國明示同意」，而中方則認為「符合公約規定的合理調查無需額外許可」，這種法律解讀的差異，也導致類似的海上互動在中日之間頻繁發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播