    憂加薩援助船隊恐損害和平計畫 義總理籲立即停止任務

    2025/10/01 21:34 編譯林家宇／綜合報導
    義大利總理梅洛尼呼籲向加薩運輸人道物資的「全球堅毅船隊」停止任務。（法新社）

    試圖突破以色列封鎖，向加薩運送人道物資的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）9月30日表示，義大利當局告知，跟航船隊的義大利巡防艦將發送無線電通知，提供參與船隻在抵達「關鍵區域」前返航的機會。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）聲明呼籲，欲突破以國封鎖的行為可能損害邁向和平的脆弱平衡。

    梅洛尼表示，鑒於會有許多人樂於擾亂加薩和平計畫，她擔憂船隊試圖突破以色列海軍封鎖可能成為和平進程告吹的藉口，「基於此原因，我認為船隊應立即停止任務」。

    全球堅毅船隊由超過40艘民船組成，除了物資外，船上還載有議員、律師和瑞典氣候活動家童貝里等人士。義大利國防部已表示，義大利海軍船艦會在堅毅船隊進入加薩海岸278公里範圍內停止跟航。

    川普9月29日在與以總理納坦雅胡會晤後，正式宣布20點加薩和平計畫，內容包括停火、交換人質和囚犯，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯解除武裝及加薩戰後重建、管理事宜等，稱將為中東帶來「永久和平」。

