川普加薩和平方案 哈瑪斯要求修改「解除武裝」條款

以軍1日再度警告加薩市居民向南撤離，否則將被視為恐怖份子。（法新社）

法新社1日報導，一名接近「哈瑪斯」領導層的巴勒斯坦消息人士透露，哈瑪斯正審議美國總統川普所提出、旨在結束加薩近2年戰爭的和平計畫，需要「最多2到3天的時間」來做出正式回應，並強調「哈瑪斯希望修改部分條款，例如關於解除武裝以及驅逐哈瑪斯各派系領袖的條款」。

據法新社了解，哈瑪斯官員已向國際調停者表示，他們要求對方案中的關鍵條款進行修改，特別是關於解除武裝的規定。此外，哈瑪斯領導階層也要求「國際社會保證以色列完全從加薩走廊撤軍」，並保證不會在加薩境內或境外對其成員進行暗殺行動。此要求背景是上個月有哈瑪斯官員在杜哈討論停火提案時，遭到以色列攻擊，造成6人死亡。

川普的這項和平計畫獲得以色列總理納坦雅胡的支持。該計畫呼籲實現停火，哈瑪斯在72小時內釋放所有人質，哈瑪斯解除武裝，以及以色列從加薩逐步撤軍。

另一名熟悉談判情況的消息人士向法新社表示，哈瑪斯內部對於是否接受川普的計畫存在不同意見。該消息人士指出，目前哈瑪斯內部分為2派，第一派支持無條件批准，因為重點是在川普的保證下實現停火，並由國際調停者保證以色列執行該計畫。但另一派拒絕解除武裝，也拒絕任何巴勒斯坦平民被驅離加薩，「他們支持有條件地同意這項協議，以免加薩走廊的佔領被合法化，而反抗行動卻被定罪」。

正當哈瑪斯審議和平方案之際，加薩地面的軍事行動並未停歇。以色列國防部長卡茲1日對加薩市居民發出最後警告，要求他們向南撤離，並稱軍方正在加強對該市的包圍。他警告，留下的人將「被視為恐怖份子和恐怖份子支持者」。

川普則向記者表示，哈瑪斯有「大約3到4天的時間」接受他的加薩計畫，並警告如果拒絕，該組織將「在地獄中付出代價」。

