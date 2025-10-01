中國AI聊天機器人DeepSeek畫面。（美聯社檔案照）

「無國界記者」（RSF）組織9月30日發表報告指出，中國三款生成式人工智慧（AI）聊天機器人，「內建」政府政治宣傳和審查機制，不僅對中國政府視為敏感的議題，避而不答，甚至連問到中國領導人習近平對世界局勢穩定的貢獻，也成禁區，回覆稱「這個問題暫時無法回答」。

RSF測試「深度求索」公司開發的DeepSeek、百度的「文心一言」（Ernie）、以及阿里巴巴旗下「通義千問」（Qwen），測試使用的帳號都設在美國紐約市，以同樣的問題（提示詞）測試這三款AI聊天機器人的回答是否有差異。測試顯示，這三款聊天機器人嚴格遵守北京的官方立場，尤其涉及中國政治體系廉正性、其意識形態和領土主張的問題，一旦提問觸及一黨國家或者當前領導階層合法性，就會一字不差地以政府授權的說法回應。被問到比較「中國式民主」和西方體制，這三款機器人也都重申中共的制式說法。

報告指出，中國的AI聊天機器人似乎在北京認定為敏感的議題上，遵守一套事先設定好的說法，測試中，不論在人權或者中國政治體制等這類問題上，如何措辭，其回答幾乎每次都一模一樣，並且顯然是出自一套官方的資料庫，而非是真正自主生成的回應。

測試中詢問獲得諾貝爾和平獎的已故中國異議人士劉曉波生平，聊天機器人甚至出現拒絕回答、不顯示任何訊息，或者表示無法回應、要求轉換話題，甚至會自動刪除已呈現出的回答內容。

例如，提問要求DeepSeek列出中國的諾貝爾獎得獎者，該模型的即時回答先列出數名科學家的名字，但是一出現劉曉波的「劉」（Liu），整段回答就立即消失；被問及習近平、俄羅斯總統普廷和美國總統川普，對維持世界局勢穩定的貢獻，回答先是出現官方樣板回答，之後突然全部消失，只回應「這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊」。

無國界記者組織調查組負責人弗侯傑（Arnaud Froger）表示，「在中國這個全球最大的記者監獄，中國人工智慧模型的興起，目前並未帶來取得可信賴資訊的可能性，當前的模型被灌輸政治宣傳內容、以及明顯要防範繞過審查機制的設計，都使其成為嚴密掌控資訊的最先進工具」。

測試中就大約30個議題，問了100多個問題，換用英文、法文和日文提問，回答也幾乎與使用簡體中文提問一樣，顯示換用不同語言，並無法繞過中國的審查。不過這三款聊天機器人之間仍有些許差異，DeepSeek拒絕回答的次數最多，但是措辭直接、明確，文心一言和通義千問的回答較長、較多細節，但是有時會美化、甚至完全誤導。

