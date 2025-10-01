赫格塞斯申明強化戰備確保和平 克宮稱俄軍亦強化軍力

克里姆林宮表示，莫斯科與華盛頓同樣偏好強化軍事實力謀取和平。示意圖。（美聯社）

美國國防（戰爭）部長赫格塞斯9月30日在向全美將領發表的演說中，宣示美國必須為戰爭做好準備以確保和平。克里姆林宮發言人佩斯科夫1日被問及此事時，表示俄羅斯亦致力於強化軍事實力。

「路透」報導，「我們也傾向以各種可能的方式強化自身的武裝部隊，維持對和平的全面支持，也對解決包括烏克蘭危機在內的所有問題秉持開放態度，無論是透過外交協商或政治接觸。」

針對烏克蘭總統澤倫斯基接受「Axios」專訪時，提及基輔準備表態未來只尋求透過外交途徑重新拿回領土的言論，佩斯科夫僅說烏俄的協商程序陷入停滯，認為基輔似乎並不急於重啟談判。

赫格塞斯在對美軍將領的演說中，傳達整肅軍隊風氣的決心，誓言整頓五角大廈對於歧視申訴和錯誤指控的處理及調查方式。他還批評軍人體態不佳有損軍隊形象，「在五角大廈的大廳看見肥胖的將領，令人完全無法接受」，未來的體適能測驗將以男性基準為唯一標準，「缺乏專業形象的時代落幕」。

