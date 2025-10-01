韓媒：習近平月底出席APEC峰會 與川普、李在明會談

南韓媒體報導，中國國家主席習近平將於10月31日至11月1日，出席在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會，期間將與美國總統川普及南韓總統李在明舉行雙邊會談。（美聯社檔案照）

南韓「朝鮮日報」引述官方消息人士報導，中國國家主席習近平將於10月31日至11月1日在南韓停留3天2夜，出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，期間將與美國總統川普及南韓總統李在明舉行雙邊會談。

朝鮮日報9月30日報導，南韓政府人士表示，已確定習近平將在慶州停留3天2夜，還計畫在慶州舉行美中、韓中元首會談。習近平還將出席APEC峰會和領袖晚宴。由於中國是2026年APEC輪值主席國，預計習近平將在會議結束時接過主席職位，介紹下屆會議的舉辦地。

這是習近平11年來再度前往南韓，上次是在2014年朴槿惠擔任總統時期進行國是訪問，但只在首爾停留2天1夜。

至於習近平是否正式訪問南韓，據悉目前的安排「並未朝此方向推進」。習近平是因出席APEC峰會而訪韓，還是對南韓進行正式訪問，兩者在外交意義上不同。若只是因為出席APEC峰會而訪韓，即使與擔任輪值主席的南韓總統舉行會談，也只是在多邊會議中常見的與地主國的會談。

首爾當局和執政黨不少人士主張，應將習近平此次訪韓做為國是訪問。1名執政黨高層人士說，儘管考慮過邀請習近平以正式雙邊訪問形式訪韓，並在首爾等地安排單獨的日程，但目前尚未確定。

據報導，中國駐韓大使館曾討論中方代表團在APEC峰會期間，全體入住首爾新羅飯店的方案，但9月27日已取消預約。

