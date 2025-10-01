為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    去核暫放一邊！白宮首次明確表態：「川金會」不預設先決條件

    2025/10/01 20:03 編譯管淑平／綜合報導
    2019年6月美國總統川普（左）和北韓領導人在板門店會晤。（路透檔案照）

    美國總統川普本月底將出席在南韓舉行的亞太經合組織（APEC）領袖峰會，他是否利用此機會，和北韓領導人金正恩舉行雙邊會談，備受矚目。白宮9月30日針對可能的「川金會」表示，川普有意「不預設先決條件」，與金正恩對話。

    白宮官員9月30日回覆《韓聯社》提問，川普政府是否有意在不談核問題的前提下與北韓對話，表示「川普總統對於無任何預設條件下與金正恩對話，持開放態度」，並重申美國對北韓政策並未改變。

    《韓聯社》指出，這名白宮官員並未直接提及美國政府既有「北韓無核化」的原則和目標，這一點值得注意。分析認為，白宮說法或許是出於營造對話氣氛，川普政府儘管仍堅持北韓去核的政策，但是不意味以北韓同意將去核列為會談議題，做為雙方重啟對話的先決條件。

    《韓國時報》1日報導，川普重回白宮後，多次透露出希望與金正恩重啟對話，但是前述白宮官員是首次明確表示「無任何預設條件」，這意味著，北韓無核化，這個長期以來美國與北韓外交的膠著點，或許並非川普政策議程的首要議題。

    首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-jin）指出，「在平壤堅拒放棄核武計畫並且拒絕任何以去核為前提的對話的情況下，白宮這項說法，顯然反映一套更為務實的作法，以使北韓回到談判桌，開啟面對面對話，不論條件是什麼」。

    不過，梁茂進也提到，「無任何預設條件」並非沒有先例，包括前總統拜登在內，美國數任政府曾公開表示，願意不設條件展開對話，但是由於北韓未予回應，這些努力最終都未落實。

    金正恩9月22日曾宣示，北韓絕對不會放棄核武，並表示，若美國放棄要求北韓去核、承認北韓擁核國地位，兩國可展開對話。

