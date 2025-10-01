為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家 烏戰以來採購近1500億

    2025/10/01 22:09 中央社
    芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」與歐洲、俄羅斯和台灣的非政府組織合作發布報告，台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家。（擷取自「CREA」X平台）

    芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」與歐洲、俄羅斯和台灣的非政府組織合作發布報告，台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家。（擷取自「CREA」X平台）

    英國「衛報」報導，台灣已成俄羅斯石腦油最大買家。據今天發布的報告，自從2022年2月以來，台灣已進口總額49億美元（約新台幣1493億元）俄羅斯石腦油，占該國出口的20％。

    「衛報」（The Guardian）根據這份報告指出，今年上半年台灣進口價值13億美元（約新台幣396億元）俄羅斯石腦油，平均每月進口量達到2022年的將近6倍。相較於去年上半年，今年台灣石腦油進口量成長44％。

    芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air）今天與歐洲、俄羅斯和台灣的非政府組織合作發布這份報告，提出此一調查結果。

    自從2022年2月以來，台灣已經從俄羅斯進口680萬噸石腦油，總額達49億美元，占俄羅斯石腦油出口的20％。

    自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，台灣加入對莫斯科的國際制裁，同時對高科技設備出口實施管制，以防遭到俄羅斯軍方使用。

    報導指出，俄羅斯仰賴能源出口收入而得以繼續戰爭，其中包括來自台灣的數以十億美元計資金。

    與此同時，美國總統川普敦促各國停止購買俄羅斯石油。

    石腦油屬於原油產品，是半導體和電子元件製造所需化學品的原料。半導體和電子元件製造是台灣經濟支柱，對全球產業至關重要。

    華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析，從台灣購買俄羅斯石腦油取得的收入「對克里姆林宮的收入而言並非微不足道」。

    但也有分析認為不應過度解讀台灣購買俄羅斯石油。新歐亞戰略中心（New Eurasian Strategies Centre）外交政策主管勒伍（John Lough）指出：「這看起來像是台灣石化產業的機會主義之舉。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播