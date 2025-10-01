台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家 烏戰以來採購近1500億

台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家 烏戰以來採購近1500億2025/10/01 22:09 中央社
芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」與歐洲、俄羅斯和台灣的非政府組織合作發布報告，台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家。（擷取自「CREA」X平台）
英國「衛報」報導，台灣已成俄羅斯石腦油最大買家。據今天發布的報告，自從2022年2月以來，台灣已進口總額49億美元（約新台幣1493億元）俄羅斯石腦油，占該國出口的20％。
「衛報」（The Guardian）根據這份報告指出，今年上半年台灣進口價值13億美元（約新台幣396億元）俄羅斯石腦油，平均每月進口量達到2022年的將近6倍。相較於去年上半年，今年台灣石腦油進口量成長44％。
請繼續往下閱讀...
芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air）今天與歐洲、俄羅斯和台灣的非政府組織合作發布這份報告，提出此一調查結果。
自從2022年2月以來，台灣已經從俄羅斯進口680萬噸石腦油，總額達49億美元，占俄羅斯石腦油出口的20％。
自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，台灣加入對莫斯科的國際制裁，同時對高科技設備出口實施管制，以防遭到俄羅斯軍方使用。
報導指出，俄羅斯仰賴能源出口收入而得以繼續戰爭，其中包括來自台灣的數以十億美元計資金。
與此同時，美國總統川普敦促各國停止購買俄羅斯石油。
石腦油屬於原油產品，是半導體和電子元件製造所需化學品的原料。半導體和電子元件製造是台灣經濟支柱，對全球產業至關重要。
華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析，從台灣購買俄羅斯石腦油取得的收入「對克里姆林宮的收入而言並非微不足道」。
但也有分析認為不應過度解讀台灣購買俄羅斯石油。新歐亞戰略中心（New Eurasian Strategies Centre）外交政策主管勒伍（John Lough）指出：「這看起來像是台灣石化產業的機會主義之舉。」
????????????️NEW | Report: Taiwan's average monthly imports of Russian naphtha spiked nearly 6x between 2022 and H1 2025 to USD 1.3 bn, making Taiwan the world’s top importer— Centre for Research on Energy and Clean Air （@CREACleanAir） October 1, 2025
W/ @IsaacLevi777, Hsin Hsuan Sun, Mark Pojen Hsu, @VladimirSlivyak, @OSeizov @urgewald pic.twitter.com/j347ImRIJ3
熱門賽事、球星動態不漏接