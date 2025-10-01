台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家 烏戰以來採購近1500億

芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」與歐洲、俄羅斯和台灣的非政府組織合作發布報告，台灣成俄羅斯「石腦油」最大買家。（擷取自「CREA」X平台）

英國「衛報」報導，台灣已成俄羅斯石腦油最大買家。據今天發布的報告，自從2022年2月以來，台灣已進口總額49億美元（約新台幣1493億元）俄羅斯石腦油，占該國出口的20％。

「衛報」（The Guardian）根據這份報告指出，今年上半年台灣進口價值13億美元（約新台幣396億元）俄羅斯石腦油，平均每月進口量達到2022年的將近6倍。相較於去年上半年，今年台灣石腦油進口量成長44％。

芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air）今天與歐洲、俄羅斯和台灣的非政府組織合作發布這份報告，提出此一調查結果。

自從2022年2月以來，台灣已經從俄羅斯進口680萬噸石腦油，總額達49億美元，占俄羅斯石腦油出口的20％。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，台灣加入對莫斯科的國際制裁，同時對高科技設備出口實施管制，以防遭到俄羅斯軍方使用。

報導指出，俄羅斯仰賴能源出口收入而得以繼續戰爭，其中包括來自台灣的數以十億美元計資金。

與此同時，美國總統川普敦促各國停止購買俄羅斯石油。

石腦油屬於原油產品，是半導體和電子元件製造所需化學品的原料。半導體和電子元件製造是台灣經濟支柱，對全球產業至關重要。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析，從台灣購買俄羅斯石腦油取得的收入「對克里姆林宮的收入而言並非微不足道」。

但也有分析認為不應過度解讀台灣購買俄羅斯石油。新歐亞戰略中心（New Eurasian Strategies Centre）外交政策主管勒伍（John Lough）指出：「這看起來像是台灣石化產業的機會主義之舉。」

