烏克蘭南部暴雨成災 敖德薩9死、上百人受困

烏克蘭敖德薩州暴雨成災，傳出9人死亡，上百人受困待援。（法新社）

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）近日遭受暴雨侵襲，災情嚴重，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與緊急服務部門指出，暴雨所引發的洪水已造成9人身亡，另外還有上千戶家庭斷電，數百人受困待救援。

《路透》報導，敖德薩地區緊急服務部門發言人阿維里娜（Maryna Averina）對烏克蘭電視台表示，洪水來襲時，有一戶住在公寓低樓層的5口之家無法及時逃脫，另外有3名婦女在道路上被洪水沖走，不幸身亡。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基在X平台發文說：「敖德薩這些日子的情況很糟糕，9人因天災死亡，其中包括1名孩童。」他補充說，有1名死者下落不明，目前仍在查證。

敖德薩市長特魯哈諾夫（Hennadiy Trukhanov）在社交通訊平台Telegram發文說明洪災成因：「在僅僅7小時內，幾乎等同2個月的雨量都灌到了敖德薩。沒有一種排水系統可以承受這種負荷。」

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，逾500名救難人員已投入救災，當前境內32座村莊仍有斷電情況，估計4萬2000人受影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法