打獵遭同伴「誤認松鼠」！美17歲橄欖球明星後腦中槍身亡

美國愛荷華州驚傳獵槍奪命悲劇！一名17歲高中運動健將，竟在與同伴打獵時被誤認為松鼠，慘遭擊中後腦不治身亡，噩耗震撼校園社區，師生齊聲哀悼。

綜合外媒報導，死者為華盛頓高中高三生卡森（Carson Ryan）。當地自然資源局（DNR）指出，他9月27日下午與友人到布萊頓（Brighton）附近狩獵時，遭同伴誤認為目標物「松鼠」開槍擊中，雖緊急送往「UI Health Care醫療中心」搶救，仍宣告不治。當局強調，該起意外仍在調查中，開槍者身分未公開。

卡森生前是校內知名的橄欖球隊主力，同時活躍於籃球及田徑比賽，更曾入選返校節候選人。噩耗傳出後，華盛頓高中立即舉辦追思晚會，副教練威廉斯（Nic Williams）哀痛表示：「卡森在任何事情上都是全力以赴的競爭者，他熱愛釣魚、喜歡與朋友相處，更重要的是，他是一位信仰堅定、真誠待人的孩子。」

多所鄰近學校也透過社群發文悼念，並呼籲學生與教職員穿上華盛頓高中的黑橘校色，向卡森致意。

為協助卡森的家人度過難關，親友發起募款活動，短短數日便已募得超過5萬2000美元（約新台幣170萬元）。募款頁面寫道：「卡森是一個兒子、朋友，也是所有認識他的人眼中的光。他的善良、幽默和真誠，曾照亮無數生命，如今的離去，留下無法填補的空白。」

