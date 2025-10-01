哥倫比亞總統整肅駐北京使團 外交政策大轉向引發震盪

哥倫比亞總統裴卓5月出席在中國北京舉行的第四屆中國-拉丁美洲和加勒比國家共同體論壇，在開幕式上發表演講。（歐新社檔案照）

哥倫比亞總統裴卓近日下令撤換駐北京大使館外交官，指控他們在國家外交重心由美國轉向中國之際，破壞了與中國的關係。裴卓批評外交部「對與中國交往感到羞恥」，並指責使館人員擅自更動他春季訪中行程、取消會晤，形容此舉為「殖民主義」行為。

在紐約參加聯合國大會期間，出席支持巴勒斯坦示威而遭美國撤銷簽證的哥倫比亞總統裴卓，與美國的關係持續惡化。

據南華早報1日報導，裴卓的外交轉向在國內引發爭議，商界擔憂此舉可能危及與美國的數十億美元貿易。全國零售商聯合會主席卡巴爾批評此為「不必要的挑釁」，尤其是在美中貿易緊張之際。商業領袖指出，自美哥自由貿易協定生效以來，對美出口已翻倍成長。

此整肅行動緊接哥倫比亞於今年5月正式加入中國「一帶一路」倡議。裴卓在北京簽署儀式上表示，這是哥國外交史的轉捩點，象徵哥倫比亞將在「平等與自由」基礎上與世界交往。哥國外交部則稱此舉為「歷史性的一步」，預期將促進投資、技術轉移與基礎建設。

中國目前已將南美多數國家納入「一帶一路」，包括阿根廷、委內瑞拉、智利與秘魯。僅剩未與中國建交的巴拉圭，以及尚未正式加入的巴西仍在倡議之外。儘管巴西曾表態有意加入，但最終僅簽署協議，承諾會將巴西的增長計畫與「一帶一路」銜接。

裴卓則視與中國深化關係為擺脫對美「殖民依賴」的途徑。今年初，他拒絕接受美國遣返哥國移民的航班，批評其「不人道」。川普政府隨即開徵25%關稅報復，並威脅加倍，取消哥國官員與盟友簽證。裴卓則對美商品加徵關稅反擊，並指控川普試圖主宰哥倫比亞。裴卓上月在紐約的集會中，指控川普對巴勒斯坦人共謀種族滅絕，呼籲美軍抗命。美國國務院隨後宣布吊銷其簽證，批評其言行具「煽動性」。裴卓則回應「不在乎」，並指美方此舉顯示「不再尊重國際法」。

