    首頁 > 國際

    俄軍被「1武器」打趴！竟倒回組建19世紀「騎兵突擊隊」上戰場

    2025/10/01 17:58 編譯陳成良／綜合報導
    圖為俄軍演練「一馬雙兵」的奇葩戰術，據稱一人負責駕馬、一人負責開槍，旨在以這種19世紀的古老方式，來規避讓其裝甲車輛寸步難行的現代磁性地雷。（圖取自Telegram）

    俄羅斯在烏克蘭的戰爭，竟出現倒退回19世紀的奇觀！根據軍聞網站《Defence Blog》引述俄羅斯媒體的報導，為因應烏克蘭戰場上大量部署的「磁性地雷」，讓俄軍車輛寸步難行，俄軍竟異想天開，重新引入了「騎兵突擊隊」，試圖以這種百年前的古老戰術，來克服現代戰爭的困境。

    報導指出，俄軍第9摩托化步兵旅的突擊部隊，近日被觀察到，正與新成立的、騎著活生生戰馬的騎兵單位，進行協同訓練。據悉，這項倡議，是由當地一名「風暴」（Shtorm）分隊的指揮官所發起，他決定重組騎兵部隊的理由是，其作戰區域內，遍布著大量專門吸附金屬的磁性地雷，「幾乎排除了使用車輛的可能性」。

    俄媒的報導，更煞有其事地分析了戰馬的「優越性」：「眾所周知，馬比人類敏感得多。歸功於牠們的自然本能。舉例來說，一匹馬將不會踩上磁性地雷，只要牠沒有釘上馬蹄鐵，因為有些地雷會對金屬產生反應。」

    這支「復古」的騎兵隊，並非僅是象徵性的存在。俄方消息稱，這些騎兵正被訓練用於執行主動的突擊任務。其戰術構想更是奇葩，據稱每匹馬將搭載兩名士兵，一人負責控制馬匹，另一人則負責提供火力掩護。

    當然，訓練的對象不僅是士兵，還包括馬匹本身。這些戰馬必須先習慣槍砲聲、爆炸聲與戰場上的混亂，才能確保牠們在作戰條件下不會恐慌。一旦完成訓練，這些騎兵單位，預計將被用於支援偵察、小規模突擊、以及在雷區或無路地區的後勤運輸。

    報導稱，儘管看似荒謬，但在現代戰爭中，當高科技系統面臨作戰限制時，老舊技術有時確實能找到新的用途。事實上，波蘭、德國、美國等國的特種部隊，至今仍保留著騎兵單位，用於在車輛難以進入的偏遠或崎嶇地區，執行偵察或秘密任務。

