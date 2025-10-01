為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高度挑釁！黃岩島海域辦升旗儀式 中國海警船誓言守護「國土」

    2025/10/01 17:33 國際新聞中心／綜合報導
    中國海警1日在具爭議的南海黃岩島海域，舉行國慶升旗儀式。（取自中國海警微博）

    中國海警1日在具爭議的南海黃岩島海域，舉行國慶升旗儀式。（取自中國海警微博）

    中國海警1日在具爭議的南海黃岩島（Scarborough Shoal）海域，舉行國慶升旗儀式，誓言要「守護」此一多次與菲律賓爆發外交爭端，與海上衝突的敏感地點。

    黃岩島位於南海繁忙水道，是菲中2國經常對峙衝突的三角形環礁，目前實際上處於北京控制之下。今年9月，中國宣布計畫在當地設立「國家級」自然保護區，引發馬尼拉強烈不滿。

    中國海警1日在短影音平台「抖音」發布影片，顯示身穿制服的官兵在海警船「達濠號」（舷號3304）甲板上列隊敬禮，隨後升起五星紅旗。影片字幕寫道：「我們守護這片蔚藍海域，向祖國保證我們堅定不移的承諾。」

    菲律賓海岸防衛隊此前已指控達濠號在黃岩島「非法存在」。菲律賓海防隊尚未回覆路透的置評請求。

    2012年，中國在與菲律賓對峙後奪取黃岩島控制權，自此常態性派駐海警與漁船。2016年，海牙常設仲裁法院（PCA）就南海問題做出裁決，雖未涉及黃岩島主權歸屬，但判定中國在當地的封鎖行為違反國際法，因該處為菲律賓與越南等東南亞多國傳統漁場。

    近年來，黃岩島周邊衝突頻繁，包括中國海警船發射水砲、船隻衝撞，以及進行菲方視為「危險逼近」的行動，甚至有中國戰機跟隨菲律賓飛機飛越該區。不過，儘管雙方互指挑釁與「非法闖入」，迄今尚未升高為武裝衝突。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播