高度挑釁！黃岩島海域辦升旗儀式 中國海警船誓言守護「國土」

中國海警1日在具爭議的南海黃岩島海域，舉行國慶升旗儀式。（取自中國海警微博）

中國海警1日在具爭議的南海黃岩島（Scarborough Shoal）海域，舉行國慶升旗儀式，誓言要「守護」此一多次與菲律賓爆發外交爭端，與海上衝突的敏感地點。

黃岩島位於南海繁忙水道，是菲中2國經常對峙衝突的三角形環礁，目前實際上處於北京控制之下。今年9月，中國宣布計畫在當地設立「國家級」自然保護區，引發馬尼拉強烈不滿。

中國海警1日在短影音平台「抖音」發布影片，顯示身穿制服的官兵在海警船「達濠號」（舷號3304）甲板上列隊敬禮，隨後升起五星紅旗。影片字幕寫道：「我們守護這片蔚藍海域，向祖國保證我們堅定不移的承諾。」

菲律賓海岸防衛隊此前已指控達濠號在黃岩島「非法存在」。菲律賓海防隊尚未回覆路透的置評請求。

2012年，中國在與菲律賓對峙後奪取黃岩島控制權，自此常態性派駐海警與漁船。2016年，海牙常設仲裁法院（PCA）就南海問題做出裁決，雖未涉及黃岩島主權歸屬，但判定中國在當地的封鎖行為違反國際法，因該處為菲律賓與越南等東南亞多國傳統漁場。

近年來，黃岩島周邊衝突頻繁，包括中國海警船發射水砲、船隻衝撞，以及進行菲方視為「危險逼近」的行動，甚至有中國戰機跟隨菲律賓飛機飛越該區。不過，儘管雙方互指挑釁與「非法闖入」，迄今尚未升高為武裝衝突。

