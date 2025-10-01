美國政府關門影響全球！川普「1狠招」百萬公僕飯碗不保

美國聯邦政府於1日凌晨起正式關門，圖為關門前夕的國會大廈。前景名為「悲傷與歷史」的和平紀念碑。（路透）

因美國國會兩黨無法在午夜前就預算僵局達成協議，美國聯邦政府已於10月1日起正式關門，數百萬美國人的生活將受到衝擊。究竟政府關門後會發生什麼事？對全球經濟與金融市場又將帶來何種衝擊？《法新社》對此進行了全面解析。

川普祭出狠招 公僕恐從「無薪假」變「被開除」

首當其衝的，是數十萬名聯邦政府雇員。根據過往經驗，他們將被強制放「無薪假」（furlough），而負責飛航交通管制、執法等「必要服務」的人員，則必須在「領不到薪水」的情況下繼續工作。然而，川普政府此次更祭出史無前例的狠招，指示各機構考慮直接「開除」員工。此舉引發公務員工會強烈反彈，痛批「聯邦雇員不是談判籌碼」。

請繼續往下閱讀...

經濟數據斷流 全球金融市場恐陷混亂

對全球投資人而言，最大的衝擊將是關鍵經濟數據的「斷流」。原定每月第一個星期五公布的美國就業報告等重要指標，將會暫停發布，這將使得聯準會（Fed）與全球央行的政策決策，失去重要參考依據。

重創經濟成長 專家憂心復甦之路更崎嶇

美國Nationwide金融服務公司的經濟學家估算，政府關門每持續一週，就可能拖累美國單季的GDP成長0.2個百分點。美國經濟研究公司 High Frequency Economics的分析師更警告，若川普政府此次真的採取「解雇」手段，將使得政府在恢復運作時，面臨更漫長、更崎嶇的道路，可能導致長期的政府功能失調。

關門期限未卜 恐重演35天最長紀錄

目前尚不清楚此次關門將持續多久。經濟學家警告，由於美國普遍的發薪週期為兩週，一旦關門時間超過兩週，導致大量雇員領不到薪水，要求政府重開的壓力將會急遽升高。美國史上最長的政府關門紀錄，正是由川普在2018年底至2019年初所創下的35天。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法