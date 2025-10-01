美國提晶片產能與台灣「五五分」 胡采蘋：不用理會神經病的要求！

針對美方向台灣提議晶片生產方面實現「五五分」，行政院副院長鄭麗君強調不會答應。（資料照）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，已向台灣提議在晶片生產方面實現「五五分」，與美國進行關稅談判的行政院副院長鄭麗君今天（1日）凌晨返國，強調團隊沒有做出這種承諾，這次也沒有討論這項議題，更不會答應這樣的條件。對此，財經網紅胡采蘋對鄭麗君的回應給予肯定，「不答應就是對的，現在根本不用理會這種神經病的要求。」

胡采蘋今天在臉書發文，「鄭麗君終於知道要對全民做這類政治溝通了，有罵就有進步，一味亂捧只會讓民調向下而已，有問題就要提出批評，官員就會進步。台積電赴美設廠ok，但產能怎麼分配那是台積電的事情，蘇媽已經講了，美製晶片成本就是比台製晶片貴5%到20%，台積電要維持現在的財務表現，本來就是台製晶片的新增產量要比美製晶片多5%到20%，美製多一片，台製就要依照現有台美產能比例增加1.05到1.2片，才能讓財務維持至少相同的成長率，不放緩、不衰退。」

請繼續往下閱讀...

「五五分根本沒有道理，台積電是上市公司，要對股東交代，除非美國政府拿錢出來補貼中間的成本差價，或者愛國者飛彈以後只在台灣生產，利潤歸給台積電股東，不然根本不用理會，你做不到的話，我也做不到。小範圍的禁令都遵守了，說不幫中國AI公司做七奈米也都可以遵守，那是因為AI需求夠大、做不完的訂單可以頂上來平衡財務。但是想要動到這麼大的產能分配比例，就會影響台積電的財務表現，然後就會影響股價，那美國政府憑什麼可以提出這種要求。」

最後胡采蘋直言，「不答應就是對的，現在韓國已經拿不出3500億美元，民調逆轉的高市早苗也說她要考慮重新談判，日本也不穩了，台灣的囚徒困境已經解除，現在根本不用理會這種神經病的要求。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法