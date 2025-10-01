一口氣流失15.4萬人! 美國掀80年來最大公職出走潮

美國民眾對承受離職壓力的公務員展現支持。（路透）

路透報導，本週將有超過15萬名美國聯邦政府雇員，在接受優離方案後離職，這波近80年來美國最大公務員去職潮，引發工會與專家警告，正造成公務機關嚴重的人才流失。

報導說，選擇「延期離職計畫」的聯邦政府雇員，從9月30日起正式辭職，該計畫將他們的薪資保留至9月底。這項結合財務獎勵與解僱威脅的優離方案，是美國總統川普精簡聯邦人力行動的基石。許多幾個月前已離職的雇員，一直處於帶薪休假，直至9月底。

請繼續往下閱讀...

密西根大學福特公共政策學院教授莫尼罕（Don Moynihan）表示，本週離職潮最大的衝擊是這麼多有經驗的公職人才流失，而這樣的流失將難以逆轉。

他說，「這些人花費多年時間累積深厚的知識與專業技能，才得以完成所負責的政府計畫，現在這麼多擁有專業知識的人退出公職」。

報導說，根據與十多名在職與前政府雇員，以及工會幹部的訪談，人才的流失正使許多機關難以執行業務與服務美國民眾。他們說，優離計畫已對範圍廣泛的政府活動，包括天氣預報、食物安全、衛生計畫以及太空計畫等，產生不利影響。

在美國國家氣象局，有近200人接受優離，導致維護預報設備的技術性員工以及許多經驗豐富的氣象學家流失。國家氣象局員工組織法務主任法希（Tom Fahy）表示，「這已對全國各地的辦公室造成巨大干擾」。

代表美國航空暨太空總署（NASA）8000名員工的工會組織「國際專業與技術工程師聯盟」主席比格斯（Matt Biggs）說，近4000名NASA員工接受川普政府的優離方案，他說，「NASA正失去一些世界上最傑出的工程師與航太科學家，而他們是無可取代的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法