    深夜翻進84歲嬤家中試圖性侵 變態鄰居因「這事」羞愧逃跑

    2025/10/01 17:29 即時新聞／綜合報導
    泰國一名84歲老婦（左）在家中險遭鄰居（右）性侵，奮力抵抗並念誦經文才逃過一劫。（擷取自พงศกร รอดภัย/FB）

    泰國北欖府一名84歲婦人日前在家中險遭鄰居性侵，身上多處瘀青受傷，在她頑強抵抗及祈禱誦經之下，最終幸運逃過一劫。

    綜合泰媒報導，事件發生於9月28日晚間10時許，受害婦人努安（Nuan）獨自在家，一名男子趁其兒子不在時闖入，試圖性侵並不斷施暴，導致她渾身傷痕累累、衣物污損。該男子在屋內逗留至午夜，數度企圖強暴未果才離開。

    婦人透露，她一度失去意識，直到隔日下午才清醒並向鄰居求助。警方調閱監視器，發現一名赤裸上身男子自她家走出，循線鎖定嫌犯為53歲鄰居喬（Joe）。雖然他身上有抓痕與婦人反抗過程吻合，但最初否認犯行，辯稱是「蚊子叮咬」。

    喬最終在警方審問下承認，當時醉酒爬窗進入婦人房間，動手毆打並企圖性侵，卻未得逞。他還供稱，婦人持續祈禱與吟誦，令他感到悔意，才選擇逃離現場，並將行為歸咎於酒精，並稱想道歉，強調會努力戒酒，卻又「無法保證成功」。

    警方指出，喬將依《刑法》第295條「人身攻擊罪」面臨最高2年徒刑與4萬泰銖（約新台幣3.7萬元）罰款；另涉犯第278條「猥褻罪」，最高可處10年徒刑、20萬泰銖（約新台幣18.8萬元）罰款，或併科處罰。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

