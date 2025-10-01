你很蠢！金援阿根廷豆農卻沒訂單 美財長貝森特收罵人簡訊

《美聯社》記者在日前紐約聯合國大會上，意外拍到美國財政部長貝森特讀取一封手機簡訊的畫面。（美聯社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在上週紐約聯合國大會期間收到一則簡訊，批評其200億美元金援阿根廷的計畫，在美國金援阿根廷後，阿根廷取消了穀物出口稅，中國趁機大肆購買阿根廷黃豆，還引用穀物交易商的話罵貝森特愚蠢。

綜合外媒報導，《美聯社》記者在日前紐約聯合國大會上，意外拍到美國財政部長貝森特讀取一封手機簡訊的畫面，相關內容也被鏡頭捕捉，照片顯示一位名為「BR」的人發來一條簡訊痛批200億美元金援阿根廷的計畫。

請繼續往下閱讀...

外界普遍認為「BR」就是農業部長羅林斯（Brooke Rollins），內文寫道「只是提前通知一下。我得到了更多情報，但非常不幸地，我們昨天救助了阿根廷，而阿根廷作為回報的是，取消了穀物出口稅，向中國出口了一大批黃豆」，又說「我們通常都是在這個時候向中國出售黃豆。這導致黃豆價格進一步下跌，這讓中國對我們有了更大的籌碼。」

這則簡訊還附上連結，連到穀物交易商蕭爾（Ben Scholl）的X帳戶，蕭爾火大開嗆，中國和阿根廷黃豆交易，而貝森特卻提出補貼阿根廷經濟，「他們認為你很蠢」。

川普政府並未對這封簡訊做出回應；由於川普總統的關稅戰，美國黃豆的最大買家中國自5月以來就沒有購買過任何美國黃豆，中國已決定轉向從巴西和阿根廷等拉丁美洲供應商，「中國去年購買了126億美元美國黃豆。而現在是0」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法