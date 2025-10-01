台灣之光！ 唐鳳獲頒「另類諾貝爾獎」 表彰公民駭客精神

前數位發展部部長唐鳳，獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「正確生活方式獎」。（資料照）

台灣的民主成就，再次獲得國際社會的高度肯定！根據《美聯社》報導，素有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「正確生活方式獎」（Right Livelihood Award）1日公布2025年得主，我國前數位發展部部長唐鳳，以其卓越的「公民駭客」精神，在全球67國、159組候選人中脫穎而出，光榮獲獎。

基金會肯定台灣應對威脅與假訊息

位於斯德哥爾摩（Stockholm）的基金會，在解釋唐鳳的獲獎理由時表示，此獎是為了表彰他「為推動數位科技的社會應用，以賦權公民、更新民主並彌合分歧」。基金會盛讚唐鳳是一位「為公眾利益而重寫系統的公民黑客與技術專家」。

聲明更進一步指出：「在全球威權主義與分裂抬頭之際，2025年的得獎者正指引出一條不同的道路。」而其中最關鍵的一句話，便是基金會也特別提及，台灣是「威脅與假訊息的頻繁目標」（the frequent target of threats and disinformation）。

與蘇丹、緬甸人權鬥士同獲殊榮

此次與唐鳳一同獲獎的，皆是來自全球各地的人權鬥士。根據基金會的介紹，獲獎者包括在蘇丹內戰中建立人道救援網絡的「緊急應變室」；在緬甸揭露軍政府腐敗金流的秘密組織「為緬甸尋求正義」；以及將氣候正義議題，帶上國際最高法院的「太平洋島國學生對抗氣候變遷」組織。

比肩諾貝爾和平獎得主

「正確生活方式獎」創立於1980年，旨在表彰那些被諾貝爾獎忽略的傑出貢獻，過去的得獎者包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。值得一提的是，烏克蘭人權鬥士馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）與剛果醫師穆克維格（Denis Mukwege），都曾在獲此獎後，分別於2022年與2018年，再獲諾貝爾和平獎桂冠，足見此獎項的崇高地位與前瞻性。

