悚！撿回手機卻見「人類骷髏照」 男子意外助亡者返家入土為安

泰國暖武里府廢棄大樓發現一具無名屍，全身已腐化成骷髏。（本報合成，擷取自Kung Nattapon Kff/FB）

泰國曼谷近郊一名男子近日手機遺失，幸好順利找回，但檢查手機時卻意外發現多張「人類骷髏照」，嚇得他立刻報警，最後竟因此揭發一具隱藏在廢墟中的無名屍骸，幫助死者入土為安。

綜合泰媒報導，這名泰國男子9月30日在臉書發文表示，自己在昌瓦他那14巷（Soi Chaeng Wattana 14）入口附近弄丟手機，疑似被一名精神狀況不佳的男子撿走。後來他打電話聯繫，對方竟接起電話，他順利取回手機，卻驚見相簿裡多張骨骸照片。男子趕緊報警，並公開貼文求助，希望網友協助確認地點。

警方追查後，當晚鎖定拍攝者為30歲男子巴斯（Bas），並傳喚他到案說明。巴斯表示他無意佔有手機，只是在等待手機主人主動聯繫他，但因手機上鎖，他唯一能操作的功能只有相機，於是他走進該棟廢棄大樓，爬到三樓準備自拍，沒想到竟發現一具屍骸，因此拍下多張照片。

警方與鑑識人員到場勘查，現場確實發現一具乾枯的骸骨，右手還枕在枕頭上，死因不明，死亡時間估計至少三至四個月。經檢驗，死者為55歲的男子「拉」（La），來自泰國北部南邦府。警方在遺體旁找到身分證及隨身物品，初步排除他殺，但仍待法醫進一步釐清。

死者的哥哥得知消息後表示，弟弟幾年前離家，聲稱要到曼谷工作，此後就再無音訊，家人也因更換電話而失聯一年左右。直到警方通知，才終於確認親人的下落，準備將弟弟的屍體接回家舉行喪葬事宜。

雖然外界傳出巴斯有精神健康問題，但警方指出他能正常配合調查，且沒有意圖竊取手機，只是等待失主聯繫。至於廢墟旁發現的假髮、衣物及膠水罐，是否與流浪漢有關，仍待後續鑑定。

