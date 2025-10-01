為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    悚！撿回手機卻見「人類骷髏照」 男子意外助亡者返家入土為安

    2025/10/01 16:38 即時新聞／綜合報導
    泰國暖武里府廢棄大樓發現一具無名屍，全身已腐化成骷髏。（本報合成，擷取自Kung Nattapon Kff/FB）

    泰國暖武里府廢棄大樓發現一具無名屍，全身已腐化成骷髏。（本報合成，擷取自Kung Nattapon Kff/FB）

    泰國曼谷近郊一名男子近日手機遺失，幸好順利找回，但檢查手機時卻意外發現多張「人類骷髏照」，嚇得他立刻報警，最後竟因此揭發一具隱藏在廢墟中的無名屍骸，幫助死者入土為安。

    綜合泰媒報導，這名泰國男子9月30日在臉書發文表示，自己在昌瓦他那14巷（Soi Chaeng Wattana 14）入口附近弄丟手機，疑似被一名精神狀況不佳的男子撿走。後來他打電話聯繫，對方竟接起電話，他順利取回手機，卻驚見相簿裡多張骨骸照片。男子趕緊報警，並公開貼文求助，希望網友協助確認地點。

    警方追查後，當晚鎖定拍攝者為30歲男子巴斯（Bas），並傳喚他到案說明。巴斯表示他無意佔有手機，只是在等待手機主人主動聯繫他，但因手機上鎖，他唯一能操作的功能只有相機，於是他走進該棟廢棄大樓，爬到三樓準備自拍，沒想到竟發現一具屍骸，因此拍下多張照片。

    警方與鑑識人員到場勘查，現場確實發現一具乾枯的骸骨，右手還枕在枕頭上，死因不明，死亡時間估計至少三至四個月。經檢驗，死者為55歲的男子「拉」（La），來自泰國北部南邦府。警方在遺體旁找到身分證及隨身物品，初步排除他殺，但仍待法醫進一步釐清。

    死者的哥哥得知消息後表示，弟弟幾年前離家，聲稱要到曼谷工作，此後就再無音訊，家人也因更換電話而失聯一年左右。直到警方通知，才終於確認親人的下落，準備將弟弟的屍體接回家舉行喪葬事宜。

    雖然外界傳出巴斯有精神健康問題，但警方指出他能正常配合調查，且沒有意圖竊取手機，只是等待失主聯繫。至於廢墟旁發現的假髮、衣物及膠水罐，是否與流浪漢有關，仍待後續鑑定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播