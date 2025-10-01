為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    糕點師神還原《夢色蛋糕師》決賽甜點 漫畫家驚呼：想給工作人員看

    2025/10/01 16:56 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞糕點師左左神還原動畫《夢色蛋糕師》決賽作品，並彌補樫野沒放上塔尖的遺憾。（圖擷取自@joan.leeeeeee 社群平台「Instagram」，本報合成）

    馬來西亞糕點師左左神還原動畫《夢色蛋糕師》決賽作品，並彌補樫野沒放上塔尖的遺憾。（圖擷取自@joan.leeeeeee 社群平台「Instagram」，本報合成）

    小時候有人志願要當「寶可夢大師」、有人想當「櫻木花道」，長大後仍然努力不懈，堅持實現的人能有多少呢？馬來西亞糕點師左左（Joan Lee）在社群媒體Instagram發影片分享，她為了彌補知名動畫《夢色蛋糕師》中，男主角樫野沒有在時限內將巧克力艾菲爾鐵塔塔尖放上的遺憾，從製圖開始從零還原漫畫、動畫中的甜點，令原作漫畫家松本夏實驚呼「真想讓當時的工作人員看看」。

    左左在影片中表示，《夢色蛋糕師》是她做甜點的啟蒙之作，現在她成為糕點師，要來彌補這個遺憾，因此還原了故事中主角群決賽的所有甜點，包括巧克力艾菲爾鐵塔、糖塑玫瑰拉花、巴黎街道蛋糕、蘋果新月蛋糕、巧克力蛋糕、草莓杯子蛋糕。她根據動畫、漫畫的線索，準備所需要的食譜、食材。

    左左從3D建模到矽膠翻模、從畫艾菲爾鐵塔平面圖到向老師借廚房讓巧克力回溫，老師一句「做對了就不要有遺憾」，讓她一點一滴，完成童年夢想，甚至在做40朵糖塑玫瑰拉花時，被朋友嫌棄「一個月看不見」。

    左左的4部影片共吸引43萬人次觀看，網友讚嘆連連「你是最棒的！」、「沒看過這部作品，但身為糕點師覺得難以置信，好險《寶可夢》簡單多了」、「你光拉花就花了1個月，作品中主角群怎麼在10小時內做完的？」、「看動畫時就覺得很難，沒有想過實際上可以做出來」、「對粉絲來說根本是夢想成真！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播