糕點師神還原《夢色蛋糕師》決賽甜點 漫畫家驚呼：想給工作人員看

馬來西亞糕點師左左神還原動畫《夢色蛋糕師》決賽作品，並彌補樫野沒放上塔尖的遺憾。（圖擷取自@joan.leeeeeee 社群平台「Instagram」，本報合成）

小時候有人志願要當「寶可夢大師」、有人想當「櫻木花道」，長大後仍然努力不懈，堅持實現的人能有多少呢？馬來西亞糕點師左左（Joan Lee）在社群媒體Instagram發影片分享，她為了彌補知名動畫《夢色蛋糕師》中，男主角樫野沒有在時限內將巧克力艾菲爾鐵塔塔尖放上的遺憾，從製圖開始從零還原漫畫、動畫中的甜點，令原作漫畫家松本夏實驚呼「真想讓當時的工作人員看看」。

左左在影片中表示，《夢色蛋糕師》是她做甜點的啟蒙之作，現在她成為糕點師，要來彌補這個遺憾，因此還原了故事中主角群決賽的所有甜點，包括巧克力艾菲爾鐵塔、糖塑玫瑰拉花、巴黎街道蛋糕、蘋果新月蛋糕、巧克力蛋糕、草莓杯子蛋糕。她根據動畫、漫畫的線索，準備所需要的食譜、食材。

左左從3D建模到矽膠翻模、從畫艾菲爾鐵塔平面圖到向老師借廚房讓巧克力回溫，老師一句「做對了就不要有遺憾」，讓她一點一滴，完成童年夢想，甚至在做40朵糖塑玫瑰拉花時，被朋友嫌棄「一個月看不見」。

左左的4部影片共吸引43萬人次觀看，網友讚嘆連連「你是最棒的！」、「沒看過這部作品，但身為糕點師覺得難以置信，好險《寶可夢》簡單多了」、「你光拉花就花了1個月，作品中主角群怎麼在10小時內做完的？」、「看動畫時就覺得很難，沒有想過實際上可以做出來」、「對粉絲來說根本是夢想成真！」

