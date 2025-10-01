為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    出大包！中共解放軍官方微博慶祝國慶 賀圖主角竟是「美國戰機」

    2025/10/01 16:29 即時新聞／綜合報導
    解放軍官方微博慶祝國慶，賀圖主角竟是「美國戰機」。（取自「IDF 經國號」）

    解放軍官方微博慶祝國慶，賀圖主角竟是「美國戰機」。（取自「IDF 經國號」）

    今天（10月1日）是中共建國76週年國慶，官媒、藝人以及各單位紛紛發文、製圖祝賀。沒想到，中國解放軍官方帳號的祝賀圖疑似搞混自家殲-35戰機與美軍F-22戰機，將F-22放在賀圖正中央，引發網友譏嘲。

    軍事粉專「IDF 經國號」今日轉貼中國解放軍空降兵部隊官方微博帳號「我們的天空」，貼出的中共國慶祝賀圖。可見賀圖中寫著大大的「祖國生日快樂」，然而在背景又白又大的月亮上，卻赫然出現一架美軍F-22「猛禽」戰鬥機。「IDF 經國號」還指出，甚至在這架F-22上方的戰機剪影，還是蘇聯時期開發的米格-29戰鬥機（MiG-29）。

    貼文一出，網友紛紛諷刺「拿美軍戰機來當主角」、「有漢奸 笑死我了」、「中共國慶拿猛禽圖片當主角」、「這是外包製作？」、「帳號被盜了嗎？」；目前在「我們的天空」官方微博，已經找不到該張賀圖，疑似已經被下架。

    事實上，F-22「猛禽」與殲-35在外型上雖有部分相似之處，例如都採用雙垂直尾翼、具備匿蹤性能，但對於不熟悉軍機的民眾來說，確實容易混淆。然而，兩者在細節上仍存在明顯差異，例如F-22的機翼為內縮梯形設計，進氣口較方正，整體輪廓更為緊湊；而殲-35的尾翼則向外傾斜，機體也相對修長，進氣口形狀、座艙罩以及垂直尾翼角度也與F-22有所不同。

    美軍F-22戰機。（法新社）

    美軍F-22戰機。（法新社）

