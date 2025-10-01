為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：哈佛將支付5億美元和解金、投資技職教育

    2025/10/01 16:12 中央社
    美國總統川普今天表示，他的政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元（約新台幣152億元）的和解協議。根據協議，這所精英學府將投入經營技職學校。（法新社資料照）

    美國總統川普今天表示，他的政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元（約新台幣152億元）的和解協議。根據協議，這所精英學府將投入經營技職學校。（法新社資料照）

    美國總統川普今天表示，他的政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元（約新台幣152億元）的和解協議。根據協議，這所精英學府將投入經營技職學校。

    法新社報導，這番言論標誌著川普與哈佛大學（Harvard University）激烈交鋒的最新進展。川普以哈佛普遍存在反猶太主義與反白人偏見為由，出手整治這所常春藤名校，不過哈佛否認這類指控，並稱聯邦政府真正目的是控制其聘用、招生與課程內容。

    川普在白宮表示：「我們很快就會達成協議。他們將支付大約5億美元，並將經營技職學校。」

    川普說，哈佛經營的技職學校，內容將涵蓋AI與引擎等課程，「這是聰明人對技職教育的一大投資，然後他們的罪就被赦免了」。

    哈佛並未立即針對川普所言做出回應。

    川普政府官員指控哈佛和全美其他學校宣揚所謂的「覺醒」意識形態，且在支持巴勒斯坦抗議活動期間未能充分保護猶太學生。

    美國波士頓聯邦地區法院法官9月初擋下川普政府大砍哈佛聯邦補助金的舉措，下令其撤銷對哈佛凍結的約26億美元聯邦補助金，並稱川普的教育部「以反猶主義為掩護，對全美一流大學展開具針對性、帶有意識形態動機的攻擊」。

    兩週後，白宮又對哈佛取得政府資金的途徑祭出新限制，要求哈佛必須先以自有資金發放聯邦學生助學金，才可向教育部請領款項。

    哥倫比亞大學（Columbia University）7月同意向政府支付2億美元，並承諾將遵守規定，在招生或聘任時不得考量種族因素。

    另一所常春藤盟校賓州大學（University of Pennsylvania）也順應川普政府關切，宣布將禁止跨性別女性參加女子運動賽事。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播