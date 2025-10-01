說好的抗日？ 中國十一連假湧出國潮 日媒：目的地前兩名都日本

日媒指出，9月30日，廣州機場有大量旅客排隊準備搭乘前往日本的航班。廣州機場示意圖。（彭博）

今天（10月1日）是中共建國76週年國慶，當地也開始一波長達8天的「十一連假」，各地機場湧現出國人潮。而日媒根據中國大型旅遊網站統計，發現最受中國民眾歡迎的海外旅遊目的地，第一名是日本大阪，第二名則是東京，超過排名第三的南韓首爾。報導也提到，儘管今年是中國抗戰勝利80週年，國內反日情緒升溫，但日本仍是最受歡迎的旅遊地點。

今年是抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，中國9月3日在首都北京天安門廣場和人民大會堂舉行大型紀念活動；同時，中國今年也上映以「南京大屠殺」為背景故事的電影《南京照相館》，激發國內抗日情緒。

請繼續往下閱讀...

不過，根據《NHK》報導，雖然今年是戰後80週年，中國境內有許多關於日本戰爭歷史的宣傳活動，造成反日情緒有所升溫，但中國大型旅行社指出，日本仍是海外旅遊中最受歡迎的目的地。

報導指出，中國今日起迎來長達8天的國慶大型連假。中國政府預計，連假期間全國旅遊人次將達23億6000萬，平均每日旅遊人次比去年增長超過3%。根據中國大型旅遊預訂平台「攜程網」公布的數據，海外城市旅遊排行中，大阪位居第一，東京第二，超越排名第三的韓國首爾。這顯示日本在中國旅客中依然享有高度人氣。

報導表示，儘管抗戰勝利紀念等相關宣傳活動可能引發反日情緒，但對於國慶假期赴日旅遊的影響相對有限。在廣州機場，9月30日依然可見大量旅客排隊準備搭乘前往日本的航班。一位以團體旅遊方式前往大阪和東京的男性旅客表示：「這是個人旅遊，對抗日戰爭勝利80週年沒有影響。我很期待去環球影城玩。」

廣東省一大型旅行社負責人向《NHK》表示，今年上半年日本旅遊曾受到一定影響，暑假期間遊客數量不如去年。不過，國慶連假期間，赴日本的旅遊人數大幅回升，預計較去年同期增加約20%。東京、京都、大阪等地的受歡迎程度顯著提升。

國慶連假，廣州白雲機場湧現人潮。（取自白雲機場微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法