又「被消失」了！習近平清洗外交圈 明日之星劉建超人間蒸發

劉海星接任中聯部長。（圖翻攝自微博）

中國領導人習近平的政治大清洗，再度將屠刀揮向了自家的外交系統！根據《美聯社》1日報導，中共中央對外聯絡部（中聯部）部長一職，已由資深外交官劉海星接替。此一人事命令，間接證實了原部長、一度被外界看好是「準外交部長」的劉建超已正式「被消失」。

現年62歲的劉建超，自2022年6月起擔任中聯部這個中共「外交黨衛軍」的負責人。在疫情後，他頻繁出訪，積極為北京的戰狼外交奔走，其政治行情一度水漲船高，甚至被外界點名是接替現任外長王毅的熱門人選。

請繼續往下閱讀...

然而，這位看似平步青雲的「明日之星」，卻在今年7月底結束一趟海外工作返國後，便再也沒有公開露面。他已人間蒸發超過兩個月，此前《華爾街日報》引述消息人士稱，劉建超疑似因「紀律問題」，已被拘留調查。

劉建超的離奇失蹤，幾乎是去年六月前外長秦剛案的翻版。秦剛在上任僅7個月後，便同樣無預警地從公眾視野中消失，最終遭拔官，由其前任王毅回鍋接替。事後，《華爾街日報》披露，中共黨內調查發現，秦剛在擔任駐美大使期間，曾發生婚外情。

習「反腐」大刀 鞏固權力、剷除異己

《美聯社》指出，從秦剛到劉建超，中國外交高層的接連「被消失」，凸顯了習近平政權內部極度的不穩定性與不可預測性。自2012年上台以來，習近平發動了一場無情的紀律清洗運動。官方宣稱，已有超過600萬名官員因貪腐與不當行為受到懲處。然而，批評者普遍認為，習近平早已將這場「反腐運動」，當成了剷除政治對手、鞏固個人獨裁權力的最便利工具。

中共中央對外聯絡部部長劉建超自7月底開始未公開露面，傳出因案被帶走。（美聯社資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法