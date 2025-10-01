領袖倒下精神不滅！柯克遇刺後 「美國轉折點」重返傷心地誓師

在創辦人柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，美國右翼青年組織「美國轉折點」（Turning Point USA）9月30日首度重返案發地猶他州，舉辦大型校園集會。（美聯社）

在創辦人柯克（Charlie Kirk）9月10日於猶他州遭暗殺身亡後，美國右翼青年組織「美國轉折點」（Turning Point USA）正以一場大型集會，向外界展示其「繼續前進」的決心。根據《美聯社》報導，該組織9月30日晚間，首度重返案發地猶他州，舉辦了一場吸引了數千名支持者的校園活動。

這場在猶他州立大學舉行的活動，距離柯克遇刺的猶他谷大學，僅兩小時車程。活動開場，保守派播客（Podcast）主持人克拉克（Alex Clark）便向滿場的支持者喊話：「我不是來這裡悼念查理·柯克的，而是要將火炬，傳承給在座的每一位。」

現場數千名支持者，頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）的帽子，高呼「USA！」，並高舉著「我就是查理·柯克」、「為了紀念查理·柯克，這就是轉折點」等標語，場面激昂。一名與會者表示，柯克的播客曾是她的「每日精神食糧」，參加此次活動，是為了與其他受其啟發的人，一同療傷。

領袖成烈士 組織不減反增

柯克的死，不僅未讓「美國轉折點」分崩離析，反而使其更加團結。他已被許多右翼支持者譽為「殉道者」，其組織更收到了數以萬計成立新分會的申請。

柯克36歲的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）已正式接管組織，並誓言將繼續丈夫的志業。她上週在柯克生前的播客節目上堅定地表示：「我們不會善罷甘休，我們有藍圖，我們有我們的行軍指令。」艾瑞卡承諾，柯克的節目將會以輪替主持人的方式，繼續下去，「我丈夫的聲音，將會永存。」

