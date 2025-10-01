憂美韓軍事同盟鬆動？ 南韓總統矢言大幅增加國防預算

南韓總統李在明今（1）日表示，為增強南韓軍隊自衛能力，政府將大幅增加國防預算，並採購各種高科技武器。（美聯社）

南韓總統李在明今（1）日在武裝部隊日紀念活動上表示，為增強南韓軍隊自衛能力，政府將大幅增加國防預算，並採購各種高科技武器。

根據美聯社報導，李在明1日指出，美韓軍事同盟牢固。但他也強調，南韓致力於打造1支能夠獨立應對外部威脅的現代化軍隊。

李在明聲稱，南韓應以對自身軍事力量的自豪感和信心為基礎，建構強大且自立的國防體系。他補充，為確保和平與繁榮，南韓必需加強自身實力，而非依賴其他國家。

李在明說，南韓計畫將明年國防預算增加8.2%，用於採購先進武器系統，例如AI戰術機器人、無人機以及精確導引飛彈系統。

李在明表示，南韓也將積極發展國防工業，並透過改善軍人待遇和薪資制度來提升軍人福利。

美聯社認為，李在明此舉與川普的「美國優先」政策相關。川普政府發起的貿易戰以及將安全問題作為交易籌碼的做法，正削弱南韓民眾對美國的信任。許多南韓人擔心，川普可能會要求南韓大幅增加駐韓美軍費用，甚至可能削減駐韓美軍規模，將更多資源投入於應對中國的戰略。

美國安全承諾的削弱，可能嚴重動搖南韓安全。因為南韓不像北韓一樣有核武器，所以一直依賴美國「核保護傘」，即美國承諾在盟友遭受攻擊時將予以毀滅性打擊。此外美國在南韓部署約2.85萬名駐軍。

對美韓同盟來說，先前達成的協議的具體執行情況是潛在敏感問題。該協議規定，美韓聯軍的戰時作戰指揮權，將移交給由南韓將軍領導，並由美國副指揮官協助的雙國指揮部。但目前美國駐韓部隊指揮官，擁有對南韓軍隊的戰時作戰指揮權。

許多南韓人認為，收回南韓軍隊的戰時作戰控制權事關國家主權，但也有人擔心這會導致美韓同盟關係鬆動。一些觀察家表示，川普政府會利用此次移交來削減開支，集中精神對付中國，但仍希望維持對朝鮮半島的影響力。

