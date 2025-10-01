為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    外國人取得日本農地去年倍增 中國籍居多

    2025/10/01 14:25 駐日特派員林翠儀／東京1日報導
    中國人不但在日本大舉購買房地產，連農地都不放過。示意圖，長野縣葡萄園。（法新社）

    中國人不但在日本大舉購買房地產，連農地都不放過。日媒報導，日本農林水產省調查的數據顯示，去年外國人或外國法人購買的日本農地總計達175.3公頃（約相當於37個東京巨蛋面積），為前一年的2倍，而購買者以中國人居多。

    產經新聞報導，去年外國法人取得日本農地的案例共有3起。這些法人的主要股東或董事全都來自中國，購買地點為茨城縣行方市的 0.9公頃、山梨縣甲州市及愛媛縣西條市各 0.2公頃。

    而主要負責人為外籍人士的日本法人有32家，購得總計79公頃農地，其中中國、南韓背景的法人居多。

    此外，有95公頃農地為居住在日本的外籍人士所購買。總數377名的買家，依序為中國（102人）、南韓（42人）、巴西（42人）、美國（27人）、越南（24人）、斯里蘭卡（15人）。

    報導指出，外國人購買的農地面積在2022年為154.1公頃。雖然2023年一度減少，但2024年再次增加。

    農水省農地政策課指出，外國人或外國法人去年取得的農地僅占全國總農地的0.004%，不能斷定說整體有呈現增加趨勢。而且依據「農地法」規定，農業用地的取得不能用於投資目的。

    報導指出，日本在加入世界貿易組織（WTO）的「服務貿易總協定」（GATS）時，並未加入對外國人土地取得限制的保留條款，以避免讓外國人處於不利地位。這也凸顯了日本政府對外資管制的「寬鬆」現狀。

