希臘沙灘驚魂！5歲女童遭野狼攻擊 引爆全國「人狼大戰」

希臘本月發生一起5歲女童在沙灘上，遭野狼攻擊的驚魂事件，引爆了一場全國性的「人狼大戰」。根據《法新社》報導，獵人與農民團體，因其獵犬與牲畜頻繁遭到攻擊，藉此事件強烈要求政府，開放對保育類動物野狼的「撲殺權」。

這起駭人聽聞的攻擊，發生在希臘北部的哈爾基季基半島。女童的母親向電視台驚恐地描述，當時她的女兒正在沙灘上玩耍，一隻野狼突然竄出，「叼住」了她的腰部。所幸一名路人見義勇為，不斷投擲石塊才將野狼趕跑。但更可怕的是，那隻野狼事後，竟還一路尾隨母女倆，回到她們公寓的院子裡。

對此，希臘環保非政府組織「Callisto」的生物學家兼野狼專家伊利奧普洛斯（Yorgos Iliopoulos）分析，這隻肇事的野狼，顯然已極不尋常地習慣了與人類接觸。他表示：「這個動物很明顯地，要嘛是在這個區域找到了食物，要嘛就是在幼年時，曾被人類錯誤地餵養過。」

伊利奧普洛斯強調：「這個動物的行為無法逆轉，最好將其移除，最好是透過捕捉的方式。」他認為，不應因單一個案，而對整個狼群進行報復性獵殺。

狼群數量回升 蹤跡擴及首都近郊

這場衝突的背後，是希臘野狼族群的成功復育。研究指出，希臘野狼數量已回升至約2075隻，蹤跡更擴及首都雅典近郊。專家認為，山區農業廢棄與野豬、鹿等獵物增加是主因。事實上，不只野狼，近期也發生棕熊闖入民宅傷人事件。環保團體共同呼籲，大型掠食者回歸是「可以管理的現象」，政府應建立快速反應機制與行動準則，而非引發社會恐慌。

