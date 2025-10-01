去年殺了牠兒子、今年搶走牠后冠！「巨塊」終結肥熊媽三連霸之路

圖為今年阿拉斯加「肥熊週」的冠軍，重達544公斤的巨熊「巨塊」（32號熊）。（美聯社）

阿拉斯加一年一度的「肥熊週」（Fat Bear Week）網路選拔大賽結果出爐，結局充滿戲劇性與爭議。一隻帶著舊傷、曾三度與冠軍擦肩而過的巨型公熊「巨塊」（Chunk），在吸引了全球超過150萬人投票的賽事中，首度奪下「年度最肥熊」的冠軍寶座。根據《美聯社》報導，今年的新科冠軍，正是去年攻擊並導致衛冕冠軍幼熊死亡的「兇手」。

今年的冠軍「巨塊」，與尋求三連霸的母熊「葛蕾澤」（Grazer），有著一段血腥的過去。在去年的賽事期間，網路直播鏡頭曾捕捉到，「葛蕾澤」的幼熊不慎失足墜落瀑布，正好掉進「巨塊」佔據的捕食點，隨即遭到攻擊並不幸死亡。儘管「葛蕾澤」曾奮力反擊，但最終仍無法挽回悲劇。這起事件，也讓「巨塊」在去年的決賽中，敗給了這位贏得全球同情的悲情熊媽媽。

請繼續往下閱讀...

殘缺的王者 帶著斷顎吃到544公斤

然而，今年的「巨塊」上演了王者歸來。儘管牠的下顎帶著明顯的骨折舊傷，很可能是在與其他公熊的搏鬥中留下的永久性創傷，但牠依舊憑藉驚人的毅力，將自己的體重，推升至主辦單位估計的1200磅（約544公斤）的驚人噸位。網路直播平台的自然學家費茲（Mike Fitz）形容：「儘管牠的下顎骨折，牠仍然是布魯克斯河最大、最壞的熊之一。」

促成這場「政權和平轉移」的最大功臣，或許是今年的鮭魚。卡特邁國家公園暨保護區發言人波克（Naomi Boak）表示，今年的鮭魚洄游數量，是熊與人類記憶中最豐沛的一次，這使得熊與熊之間，無需再為搶奪最佳捕食點而激烈衝突。在食物充足的和諧氛圍下，「巨塊」最終在決賽中，擊敗了「葛蕾澤」（856號熊），在其第四次挑戰中，首度登上了冠軍寶座。

圖為在今年阿拉斯加「肥熊週」決賽中，敗給新科冠軍「巨塊」而屈居亞軍的「葛蕾澤」（856號熊）。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法