為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    去年殺了牠兒子、今年搶走牠后冠！「巨塊」終結肥熊媽三連霸之路

    2025/10/01 12:38 編譯陳成良／綜合報導
    圖為今年阿拉斯加「肥熊週」的冠軍，重達544公斤的巨熊「巨塊」（32號熊）。（美聯社）

    圖為今年阿拉斯加「肥熊週」的冠軍，重達544公斤的巨熊「巨塊」（32號熊）。（美聯社）

    阿拉斯加一年一度的「肥熊週」（Fat Bear Week）網路選拔大賽結果出爐，結局充滿戲劇性與爭議。一隻帶著舊傷、曾三度與冠軍擦肩而過的巨型公熊「巨塊」（Chunk），在吸引了全球超過150萬人投票的賽事中，首度奪下「年度最肥熊」的冠軍寶座。根據《美聯社》報導，今年的新科冠軍，正是去年攻擊並導致衛冕冠軍幼熊死亡的「兇手」。

    今年的冠軍「巨塊」，與尋求三連霸的母熊「葛蕾澤」（Grazer），有著一段血腥的過去。在去年的賽事期間，網路直播鏡頭曾捕捉到，「葛蕾澤」的幼熊不慎失足墜落瀑布，正好掉進「巨塊」佔據的捕食點，隨即遭到攻擊並不幸死亡。儘管「葛蕾澤」曾奮力反擊，但最終仍無法挽回悲劇。這起事件，也讓「巨塊」在去年的決賽中，敗給了這位贏得全球同情的悲情熊媽媽。

    殘缺的王者 帶著斷顎吃到544公斤

    然而，今年的「巨塊」上演了王者歸來。儘管牠的下顎帶著明顯的骨折舊傷，很可能是在與其他公熊的搏鬥中留下的永久性創傷，但牠依舊憑藉驚人的毅力，將自己的體重，推升至主辦單位估計的1200磅（約544公斤）的驚人噸位。網路直播平台的自然學家費茲（Mike Fitz）形容：「儘管牠的下顎骨折，牠仍然是布魯克斯河最大、最壞的熊之一。」

    促成這場「政權和平轉移」的最大功臣，或許是今年的鮭魚。卡特邁國家公園暨保護區發言人波克（Naomi Boak）表示，今年的鮭魚洄游數量，是熊與人類記憶中最豐沛的一次，這使得熊與熊之間，無需再為搶奪最佳捕食點而激烈衝突。在食物充足的和諧氛圍下，「巨塊」最終在決賽中，擊敗了「葛蕾澤」（856號熊），在其第四次挑戰中，首度登上了冠軍寶座。

    圖為在今年阿拉斯加「肥熊週」決賽中，敗給新科冠軍「巨塊」而屈居亞軍的「葛蕾澤」（856號熊）。（美聯社）

    圖為在今年阿拉斯加「肥熊週」決賽中，敗給新科冠軍「巨塊」而屈居亞軍的「葛蕾澤」（856號熊）。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播