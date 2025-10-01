美防長猛批「不接受肥胖將軍」 美軍各軍種體測標準曝

美國國防部長赫格塞斯日前召集全球美軍上將，於9月30日齊聚美國維吉尼亞州匡提科，展開前所未見的將領集會。（路透）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上月30日猛烈批評軍中「肥胖將軍」（fat generals）現象和多元包容性政策，稱其讓美軍陷入「數十年衰敗」；他還強調，未來美軍所有體能測驗都要「符合男性標準」。《路透》整理了美國各軍種體能測驗內容，並詳細解說其中差異。

赫格塞斯30日批評軍人體重過重影響觀感，他說：「在五角大樓的走廊撞見肥胖的陸軍和海軍將領，令人完全無法接受。」他還強調儀容的重要性，不會允許「不專業外表」，「不會再見到蓄大鬍子的人」。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，美軍體能測驗標準通常被校正為「年齡常模」（age-normed），即根據不同年齡調整應有表現。例如在部分測驗中，受測者的年紀愈大、跑步合格的時間就愈長。此外，美國武裝部隊各軍種的體能標準不盡相同，反映了各軍種的作戰需求。

美國陸軍已於2025年6月起，正式採用陸軍體能測驗（AFT），取代原陸軍戰鬥體能測驗（ACFT）。 AFT包含硬舉、伏地挺身、負重衝刺、平板撐體和2英里（約3.2公里）跑步，共5項標準。21個指定作戰專業的現役士兵，則必須符合更嚴格的體能標準。

美國海軍的體能測驗包括伏地挺身、平板撐體、游泳或跑步等耐力項目。

美國空軍除要求腰圍與身高的比例外，體能測驗也包括1.5英里（約2.4公里）跑步、仰臥起坐和伏地挺身，戰鬥單位的要求更加嚴格。自2026年起，空軍人員每6個月實施一次體能測驗，每年實施一次2英里跑步測驗，且跑步成績佔總成績的50%。

美國太空軍於2019年成立，其體能標準沿用美國空軍標準，包括伏地挺身、1.5英里跑步和平板撐體。2020年開始，太空軍為其人員開發了專屬的「整體健康方法」（HHA），包括持續性體能訓練、優化健康表現和身體素質建設。

美國國防部長赫格塞斯9月30日猛批軍中「肥胖將軍」現象和多元包容性政策。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法