菲律賓規模6.9強震重創宿霧 傷亡持續攀升增至69死

這起規模6.9強震，造成宿霧島北部博哥市災情慘重，當地已知至少30死，醫院外放滿罹難者遺體。（美聯社）

首次上稿 11:27

更新時間 14:06

菲律賓中部近海在昨天（9月30日）晚間9點59分發生規模6.9強震，造成宿霧（Cebu）嚴重災情，當局宣布宿霧省進入災難狀態（state of calamity），地震死亡人數持續攀升，現已經增至69死，宿霧島北部博哥市（Bogo），罹難者恐再增。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，這起規模6.9地震發生在台灣時間昨晚9點59分，震央位於宿霧市（Cebu）東北方近海，震央深度僅10公里，宿霧當地震感強烈，多棟建築倒塌，北部達安班塔延（Daanbantayan）聖羅莎德利馬總教區聖殿（Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima）也不堪強震，部分建築崩壞。

隨著救援工作進行，罹難者人數也逐步攀升，死亡人數已經攀升到69人，官員表示，由於間歇性降雨以及橋樑和道路受損阻礙了搶救行動，死亡人數預計還會上升。

宿霧島北部博哥市（Bogo）災情最嚴重，這個距離震央最近的沿海城市人口約9萬，已知至少30死，當地醫院已經不堪負荷。鄰近的聖拉米吉歐（San Remigio）也有22人罹難。

NEWS UPDATE: Kinumpirma ng mga local disaster risk reduction and management officials ng Cebu na hanggang alas-10:30 ng umaga ngayong Miyerkules, Oktubre 1, umabot na sa 63 ang kumpirmadong nam@tay sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa hilagang Cebu pasado alas-10 kagabi.… pic.twitter.com/l5J9RFZ7ND — Pilipinas Today （@PilipinasToday_） October 1, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法