內戰邊緣？川普爭議發言：要把美國城市當「軍隊訓練場」

美國總統川普9月30日於維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地，對一場罕見的軍方高層會議發表演說。（路透）

美國總統川普9月30日在一場罕見的軍方高層會議上，發表了爭議言論，他不僅將美國國內問題定調為一場「來自內部的戰爭」，更直接向數百位將領下令，應將由民主黨治理的美國城市，當成軍隊的「訓練場」。根據《法新社》報導，此番言論，已引發外界對川普政府意圖將軍隊「政治化」、作為鎮壓國內異己工具的極大憂慮。

在這場於維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地、召集了全球各地美軍最高將領的會議上，川普告訴台下的將領們，必須為在民主黨執政城市，扮演更重要的鎮壓角色做好準備。

川普表示：「我告訴彼特（國防部長赫格塞斯），我們應該把這些危險的城市，當成我們軍隊的訓練場。」他補充說：「我們要一個一個把它們擺平，這將是在座某些人未來的主要任務。這也是一場戰爭，一場來自內部的戰爭。」

川普政府已派遣部隊進入洛杉磯與華府，作為其打擊犯罪與移民行動的一部分，並已下令向他形容為「戰區」的波特蘭等地部署軍隊。

防長發動軍中「文革」 清除「肥胖將軍」

與川普一同出席、由福斯新聞前主播轉任的防長赫格塞斯，則發動了一場針對軍隊內部的「文化清洗」。他不僅要求所有官兵，不分級別，每年都必須進行兩次體能測驗，更直言：「在五角大廈的走廊上看到肥胖的將軍和上將，是完全不可接受的。」

赫格塞斯更宣布終結軍中的「意識形態垃圾」，他點名對氣候變遷的擔憂、反霸凌、反「有毒」領導，以及基於種族或性別的晉升制度，都屬於應被清除的範圍。

這場會議的背景，是川普自一月連任以來，已對軍方高層進行了「罕見大清洗」，包括無預警開除參謀首長聯席會議主席布朗上將，以及海軍、海岸防衛隊、國家安全局（NSA）等多個關鍵部門的最高首長。赫格塞斯對此辯稱：「讓那些創造、甚至受益於某種文化的人，去改變那種文化，是近乎不可能的。」

