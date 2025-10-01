美軍事基地因虛假槍擊案緊急封鎖 1名聯邦僱員被捕

美國紐澤西州麥奎爾聯合基地9月30日因虛假槍擊案資訊進入緊急封鎖狀態。（美聯社）

據美國紐澤西州代理聯邦檢察官哈巴（Alina Habba）稱，1名聯邦政府僱員9月30日因散佈「槍擊案假消息」而被捕。該消息導致紐澤西州麥奎爾聯合基地（Joint Base McGuire）當日早些時候進入緊急封鎖狀態。

根據美聯社報導，哈巴9月30日晚間在社群媒體上表示，該聯邦政府僱員因「散佈麥奎爾聯合基地發生槍擊案虛假訊息」而被拘留。

麥奎爾空軍基地9月30日上午進入緊急封鎖狀態。該基地在臉書頁面上發布聲明，敦促所有人員就地避險。

該聲明並未說明威脅的性質。基地封鎖狀態在當日中午前解除，距離宣布封鎖不到1小時。

哈巴的文章沒有詳細說明該聯邦政府僱員涉嫌的行為，但她用大寫英文字母強調，他是「虛假槍擊案事件嫌疑人」。

哈巴聲稱，這種毫無意義的製造恐慌行為絕對不能允許。她一定會嚴懲任何製造不必要恐慌、破壞公眾信任的人。

麥奎爾聯合基地全稱是麥奎爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地（McGuire-Dix-Lakehurst），是美國最大軍事基地之一。它佔地1.7萬公頃，集陸軍、海軍和空軍的職能於一身，擁有超過4.2萬名軍人和文職人員及其家屬。

