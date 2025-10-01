印尼學校倒塌釀3死100傷 當局稱事發近2天後仍有91人受困

印尼1間伊斯蘭寄宿學校29日突然坍塌。印尼當局9月30日表示，至少仍有91名學生仍被困在廢墟中。（美聯社）

印尼東爪哇省詩都阿佐市（Sidoarjo）1間伊斯蘭寄宿學校

29日突然坍塌，導致100多名學生遭活埋。目前已確認事故導致3名學生罹難和100人受傷。印尼當局9月30日表示，在學校倒塌近2天後，至少仍有91名學生仍被困在廢墟中。

根據美聯社報導，印尼國家災害管理機構9月30日晚間將被困在廢墟中的人數修正為91人，此前該機構估計為38人。今（1）日上午超過300名人員緊急展開救援行動，試圖營救倖存者。

印尼國家災害管理機構指出，廢墟下至少還有6名兒童存活，但混凝土板和其他重物阻礙救援行動。雖然有大型機械設備可用，但救援人員並未使用，原因是擔心引發二次坍塌。

據倖存者稱，被困學生主要都是年齡在12至18歲之間的男生。女學生當時在建築的另一邊祈禱，因此得以逃生。

印尼當局說，該校祈禱室原本只有2層，但其在未經許可情況下擅自加建2層。印尼警方表示，老建築的結構無法承受2層混凝土的重量，導致發生坍塌悲劇。

