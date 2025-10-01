尼泊爾2歲新「女神」登基！ 恐走上孤獨終老不歸路

尼泊爾2歲女童艾莉亞塔拉·釋迦（Aryatara Shakya），9月30日獲選為新任「活女神」。圖為她的父親抱著她，走向即將長年與世隔絕的寺廟宮殿，臉上流露出不捨的複雜神情。（美聯社）

在尼泊爾首都加德滿都，一名年僅2歲8個月的女童，9月30日告別了父母與熟悉的家，被信眾一路抬進一座古老的寺廟宮殿，登基成為尼泊爾最新的「庫瑪麗」（Kumari），也就是備受印度教與佛教徒共同敬奉的「活女神」。然而，這份無上的榮耀，卻也可能是一條與世隔絕、甚至孤獨終老的崎嶇道路。

根據《美聯社》報導，新任的活女神名為艾莉亞塔拉·釋迦（Aryatara Shakya）。「庫瑪麗」必須從加德滿都谷地的尼瓦爾（Newar）人釋迦（Shakya）部族中，挑選年齡介於2至4歲的女童，其篩選條件極為嚴苛，包含皮膚、毛髮、眼睛與牙齒都必須完美無瑕，且不能怕黑。一旦獲選，她便被視為女神的化身，入住寺廟宮殿，直到青春期來臨，便會「退位」變回凡人。

請繼續往下閱讀...

卸任後的詛咒 恐終身未嫁

成為「庫瑪麗」的家庭，將獲得崇高的社會地位，但女神本人的童年，卻是在與世隔絕中度過。她們僅有少數被挑選的玩伴，每年只有在特定節慶時，才能乘坐神轎外出遶境。更殘酷的是，卸任後的「庫瑪麗」，往往難以適應凡人生活，重新學習做家事、上學。當地民間更流傳著一個迷信的詛咒，稱「與前任庫瑪麗結婚的男子會早夭」，導致許多卸任女神終身未嫁。

艾莉亞塔拉的父親安南塔·釋迦（Ananta Shakya）感慨地說：「她昨天還只是我的女兒，但今天，她是一位女神了。」面對外界對兒童權益的質疑，這項古老的傳統近年來也做出調整，如今的「庫瑪麗」已能在宮中接受家教、看電視，政府也會在其卸任後，發放一筆小額的月退俸。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法