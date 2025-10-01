為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川金會有譜？白宮：川普願不設前提與金正恩會晤

    2025/10/01 11:00 即時新聞／綜合報導
    白宮30日證實，美國總統川普（右）仍有意與北韓領導人金正恩（左）會晤，且不預設任何前提條件。（美聯社資料照）

    

    白宮30日證實，美國總統川普（Donald Trump）仍有意與北韓國務委員會委員長金正恩進行會晤，且不預設任何前提條件；白宮同時強調華府的對朝政策並未改變。

    韓聯社報導，白宮官員30日回應有關「川普政府是否有意在不談及核問題的前提下與朝方對話」的提問，做出如上表述，同時重申美國對朝政策不變的立場。

    白宮官員並未強調美國政府的「北韓無核化」原則和目標，韓聯社分析，上述發言或有意營造朝美對話氛圍。韓聯社認為，川普政府雖堅持實現北韓無核化的對朝政策，但並不要求北韓必須將無核化列為會談議題，才能重啟對話。

    韓聯社指出，華府透過上述言論回應金正恩近日釋放的訊息。金正恩於9月21日在第14屆最高人民會議第13次會議上表示，至今仍抱持對川普的美好回憶，只要美方放棄無核化目標，朝美領導人就能夠舉行會晤。

    川普有望於10月底訪韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議，是否藉此機會與金正恩會晤，備受關注。

