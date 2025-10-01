川普20點加薩和平計畫 美聯社：實現納坦雅胡全面勝利願景

美國總統川普提出20點和平計畫。美聯社認為該計畫很大程度上實現以色列總理納坦雅胡全面勝利願景。（法新社）

為了平息在加薩的混亂與衝突，美國總統川普提出20點和平計畫。但美聯社認為該計畫極度有利於以色列，很大程度上實現以色列總理納坦雅胡全面勝利願景。

根據美聯社報導，若該計畫生效，哈瑪斯必需在數天內釋放所有人質、解除武裝、移交權力和接受川普及英國前首相布萊爾（Tony Blair）領導的國際機構的監督。

請繼續往下閱讀...

計畫內容不僅如此。以色列將在加薩及其與以色列的邊界沿線維持無限期軍事存在。1支主要由阿拉伯和穆斯林國家軍隊組成的國際部隊將負責加薩內部安全。美國將領導1項由國際社會資助的大規模加薩重建工作。

該計畫許多內容都符合納坦雅胡的勝利願景。在近2年的加薩戰爭中，納坦雅胡承諾要繼續前進直至取得全面勝利，即讓人質獲得自由，徹底擊敗哈瑪斯，將其趕下台並摧毀其軍事能力。

雖哈瑪斯目前表示仍在研究該計畫，但美聯社指出其難以拒絕。哈馬斯目前已損失慘重，權力只剩下昔日一小部分，許多加薩人都希望不惜一切代價結束衝突。

身為哈瑪斯主要盟友的伊朗及黎巴嫩激進組織真主黨，也因以色列和美國的襲擊而大大削弱。而阿拉伯國家對該提案的支持，可能使哈瑪斯更難拒絕。

阿拉伯和穆斯林國家已發表聯合聲明，對川普的提議表達支持，並稱願為最終敲定和實施該提議而努力。這些國家包括與哈瑪斯關係密切的土耳其、埃及、卡達，以及約旦、印尼、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等具有影響力的國家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法